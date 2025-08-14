close-btn
Деякі українці отримають підвищені соцвиплати

14.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підвищити розмір щомісячних компенсацій для громадян, які зазнали виробничих травм або отримали професійні захворювання. Підвищені суми призначатимуть тим, хто має потребу в постійному догляді, лікуванні чи медичному забезпеченні

Як змінився розмір щомісячних компенсацій

Тепер обсяг щомісячної виплати залежатиме від рівня потреб постраждалого на виробництві. Передбачено такі нові суми:

  • 4 000 грн — у випадку необхідності спеціального медичного догляду та придбання ліків;
  • 2 000 грн — якщо потрібен постійний сторонній догляд разом із забезпеченням медичними засобами;
  • 1 333 грн — якщо є потреба у побутовому догляді та медичному забезпеченні;
  • 800 грн — якщо людина постійно потребує санітарно-гігієнічних засобів і ліків або медичних виробів.

Ці оновлення стосуються працівників, які отримали ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або захворіли на професійну хворобу й потребують регулярного догляду чи медичного забезпечення.

Який розмір одноразової виплати передбачено для потерпілих на виробництві

Окрім щомісячних компенсацій, законодавство передбачає одноразову страхову виплату для тих, хто внаслідок нещасного випадку на роботі повністю втратив працездатність.

Розмір такої допомоги залежить від відсотка втрати професійної працездатності й розраховується виходячи із семи мінімальних заробітних плат, встановлених на день виникнення права на виплату.

Наприклад, станом на 1 січня 2025 року при 100% втраті працездатності сума становитиме 56 000 грн (8 000 грн — розмір мінімальної зарплати × 7).

Водночас, якщо під час розслідування з’ясується, що травма чи захворювання настали не лише з вини роботодавця, але й через порушення самим працівником норм охорони праці, розмір одноразової страхової виплати буде зменшено.

Джерело: 24 Канал.

