Деяким українцям доведеться заплатити вдвічі більше за стаж

13.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, мають можливість придбати його. Водночас у низці ситуацій така покупка коштуватиме удвічі дорожче

Деяким українцям доведеться заплатити вдвічі більше за стаж Фото: freepik.com

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025 році

Розмір необхідного страхового стажу залежить від того, у якому віці людина планує вийти на заслужений відпочинок:

  • у 60 років — потрібно не менше ніж 32 роки стажу;
  • у 63 роки — мінімум 22 роки стажу;
  • у 65 років — достатньо 15 років стажу.

Як відбувається купівля стажу

Щоб один місяць зарахували до страхового стажу, необхідно сплатити суму, еквівалентну мінімальному страховому внеску. На сьогодні він становить 22% від мінімальної заробітної плати.

За чинного розміру «мінімалки» у 8 000 грн це виходить 1 760 грн за місяць. Таким чином, рік стажу обійдеться у 21 120 грн.

Оплатити можна як через органи Пенсійного фонду, так і онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть втратити частину стажу через відпустки

Докупити стаж мають право особи, які:

  • досягли 16-річного віку;
  • ще не отримують пенсію.

Чи дозволено придбати стаж «заднім числом»

Так, є можливість оплатити стаж за минулі періоди, починаючи з 1 січня 2004 року. Йдеться про час, коли людина офіційно не працювала.

Але вартість такої «ретроспективної» купівлі буде вдвічі вищою: за один місяць — 3 520 грн, а за рік — 42 240 грн.

Нагадаємо, що у 2025 році українці, які вийшли на пенсію та мають страховий стаж, що перевищує мінімально необхідний, можуть отримувати доплати. Розмір надбавки визначається чинним законодавством і залежить від кількості «зайвих» років роботи.

Раніше ми писали, що громадяни України, які мають трудовий стаж, набутий за межами країни, мають право оформити пенсію в Україні. Проте для цього недостатньо лише наявності закордонного стажу — необхідно подати до Пенсійного фонду окрему заяву. Саме вона є підставою для призначення пенсійних виплат.

Джерело: 24 Канал.

