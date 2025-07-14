Чи зараховується у стаж здобуття вищої освіти

Багато українців упродовж життя здобували вищу освіту, сподіваючись, що вона стане не лише інвестицією у професійний розвиток, а й позитивно вплине на майбутнє пенсійне забезпечення. Втім, на практиці навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) не завжди враховується як страховий стаж

Чи враховується навчання у ЗВО до страхового стажу

Ситуація змінилася після запровадження нових норм. Сьогодні в Україні до страхового стажу зараховується лише той період навчання, який припадає на час до 1 січня 2004 року. Це передбачено законом України №1788 «Про пенсійне забезпечення».

Чому саме ця дата стала переломною? Із початку 2004 року набрав чинності інший нормативно-правовий акт — закон України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Саме він увів нове поняття — «страховий стаж», яке повністю змінило підхід до обчислення пенсійного періоду.

Відтоді період навчання більше не входить до стажу, адже ключовим фактором стало не перебування людини у статусі студентки чи студента, а сплата страхових внесків.

Цікаве по темі: Скільки стажу потрібно для мінімальної пенсії

З моменту запровадження страхового стажу для його нарахування враховується не сам факт зайнятості чи навчання, а конкретні дії роботодавця:

чи сплачував він внески до Пенсійного фонду;

у якому обсязі та протягом якого часу це відбувалося.

Що це означає на практиці

Отже, всі, хто навчався у ЗВО після 1 січня 2004 року, не можуть розраховувати на зарахування цього періоду до страхового стажу. Його нарахування можливе лише за умови офіційного працевлаштування та регулярної сплати внесків до Пенсійного фонду.

Це важливий нюанс, який варто враховувати під час планування своєї трудової історії та майбутньої пенсії.

Нагадаємо, що пенсіонери в Україні можуть розраховувати на додаткову виплату, якщо їхній страховий стаж перевищує мінімальний поріг, передбачений чинним законодавством. Така доплата надається за кожен повний рік, відпрацьований понад встановлену норму.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як отримати пенсію в Україні, якщо не вистачає стажу

Що таке страховий стаж і як його рахують

Яка різниця між трудовим та страховим стажем

Джерело: 24 Канал.