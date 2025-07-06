Українці можуть отримати надбавку за понаднормовий стаж: хто має право

Пенсіонери в Україні можуть розраховувати на додаткову виплату, якщо їхній страховий стаж перевищує мінімальний поріг, передбачений чинним законодавством. Така доплата надається за кожен повний рік, відпрацьований понад встановлену норму

Хто може претендувати на доплату за понаднормовий стаж

Право на цю надбавку мають особи, які вийшли на пенсію за віком і мають необхідну кількість страхового стажу. Зокрема:

чоловіки можуть отримати доплату, якщо мають щонайменше 35 років стажу. Якщо ж пенсія була призначена до жовтня 2011 року, достатньо 25 років.

жінки мають право на надбавку при наявності 30 років стажу, а у випадку виходу на пенсію до жовтня 2011 року — 20 років.

Важливий нюанс: якщо пенсіонер або пенсіонерка продовжують працювати, вони зможуть одержати цю доплату після завершення трудової діяльності, коли буде враховано оновлений розмір прожиткового мінімуму.

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Скільки платять за понаднормовий стаж у 2025 році

За інформацією Пенсійного фонду України, сума надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2 361 гривню.

Якщо у пенсіонера є додаткові роки стажу понад мінімально необхідний, за кожен повний «зайвий» рік додається 1% до пенсії. Проте є обмеження: ця надбавка не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму, незалежно від розміру самої пенсії.

Таким чином, за кожен додатковий рік стажу особа отримує 23,61 гривні. Наприклад, якщо понаднормовий стаж становить 10 років, розмір щомісячної доплати дорівнюватиме 236,10 гривень.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України повідомили про категорію громадян, які мають право на щомісячну доплату до пенсійної виплати в обсязі 5 тис. грн. Йдеться про людей, які боролись за державну незалежність України у XX столітті та зазнали політичних переслідувань у часи комуністичного тоталітарного режиму.

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Джерело: 24 Канал.