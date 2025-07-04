Деякі українці можуть отримати 5000 надбавки до пенсії

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили про категорію громадян, які мають право на щомісячну доплату до пенсійної виплати в обсязі 5 тис. грн. Йдеться про людей, які боролись за державну незалежність України у XX столітті та зазнали політичних переслідувань у часи комуністичного тоталітарного режиму

Кому передбачено щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 5 тис. грн

Відповідна виплата призначається на підставі положень закону № 3113-ІХ, який Верховна Рада ухвалила два роки тому. Документ вніс зміни до законів «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років».

Доплати призначаються учасникам визвольного руху, які в роки радянської влади були безпідставно ув’язнені, направлені до психіатричних установ або іншим чином зазнали репресій — і згодом були офіційно реабілітовані. Для таких осіб передбачено пенсію за особливі заслуги, яка надається як щомісячна надбавка до основної пенсії.

Розмір надбавки та механізм її призначення

На момент ухвалення закону у 2023 році розмір надбавки становив 4 200 грн щомісяця. Проте згідно з передбаченим механізмом, сума щорічно індексується. Починаючи з 2024 року, сума надбавки зростає відповідно до чинних соціальних стандартів.

У 2025 році, після чергового перегляду, розмір щомісячної надбавки для борців за незалежність, які відповідають встановленим критеріям, сягнув 5 050 грн.

Цікаве по темі: Деякі українці мають право на доплату до пенсій

Для отримання надбавки необхідно надати документи, які підтверджують статус реабілітованої особи та участь у визвольному русі. ПФУ наголошує: пенсія за особливі заслуги встановлюється або з дати подання заяви, або з моменту набуття права на неї — за умови, що звернення відбулося не пізніше ніж через 12 місяців з дати виникнення права.

У фонді уточнили, що днем звернення вважається дата прийняття заяви разом із повним пакетом документів, необхідних для призначення відповідної пенсійної виплати.

Водночас, якщо особа одночасно має право на декілька видів надбавок, передбачених статтею 1 закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», їй призначається лише одна надбавка — але в максимально можливому розмірі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де у світі найвищі та найнижчі пенсії

ПФУ запустив нову послугу для пенсіонерів

Чи платити ЄСВ, якщо ФОП вийшов на пенсію

Джерело: finance.novyny.live.