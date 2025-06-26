ПФУ запустив нову послугу для пенсіонерів

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України запрацював новий функціонал — сервіс «Моя ідентифікація». Наразі він доступний лише користувачам, які мають статус пенсіонера

Що це за сервіс і навіщо він потрібен

Метою ідентифікації є підтвердження особи пенсіонерки або пенсіонера, які отримують виплати. Новий онлайн-сервіс дозволяє в зручний спосіб відстежувати актуальність даних та дату останнього проходження ідентифікації. Зокрема, користувач може побачити:

коли востаннє проходив ідентифікацію;

через який орган чи установу було проведено цю процедуру (наприклад, банк).

Це дає змогу вчасно дізнатися, коли слід повторити ідентифікацію, аби уникнути зупинки виплат. Адже згідно з чинним законодавством, процедуру потрібно проходити щонайменше раз на рік. Якщо цього не зробити, пенсію можуть тимчасово припинити нараховувати.

Як скористатися сервісом

Щоб перевірити дані про свою ідентифікацію, потрібно:

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ. Авторизуватись у кабінеті пенсіонера, використовуючи КЕП (кваліфікований електронний підпис) або Дія.Підпис. У меню зліва обрати розділ «Моя ідентифікація».

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Якщо розділ не з’являється одразу — спробуйте оновити сторінку, натиснувши F5. У разі, якщо ви ще не проходили ідентифікацію або наразі не маєте обов’язку її проходити, поля «Дата» та «Джерело» будуть порожні.

Тим часом уряд розглядає можливість перегляду виплат пенсіонерам, які проживають у гірській місцевості. Мова йде про 20-відсоткові надбавки, передбачені ще з 1995 року відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Ці доплати були запроваджені як форма компенсації за складні умови життя — зокрема, обмежені можливості працевлаштування, низький рівень інфраструктури та важкодоступність транспорту. Втім, у проєкті бюджету на 2025 рік ці витрати наразі не передбачені.

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Джерело: 24 Канал.