ПФУ запустив нову послугу для пенсіонерів

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України запрацював новий функціонал — сервіс «Моя ідентифікація». Наразі він доступний лише користувачам, які мають статус пенсіонера
Що це за сервіс і навіщо він потрібен
Метою ідентифікації є підтвердження особи пенсіонерки або пенсіонера, які отримують виплати. Новий онлайн-сервіс дозволяє в зручний спосіб відстежувати актуальність даних та дату останнього проходження ідентифікації. Зокрема, користувач може побачити:
- коли востаннє проходив ідентифікацію;
- через який орган чи установу було проведено цю процедуру (наприклад, банк).
Це дає змогу вчасно дізнатися, коли слід повторити ідентифікацію, аби уникнути зупинки виплат. Адже згідно з чинним законодавством, процедуру потрібно проходити щонайменше раз на рік. Якщо цього не зробити, пенсію можуть тимчасово припинити нараховувати.
Як скористатися сервісом
Щоб перевірити дані про свою ідентифікацію, потрібно:
- Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ.
- Авторизуватись у кабінеті пенсіонера, використовуючи КЕП (кваліфікований електронний підпис) або Дія.Підпис.
- У меню зліва обрати розділ «Моя ідентифікація».
Цікаве по темі: Чи платити ЄСВ, якщо ФОП вийшов на пенсію
Якщо розділ не з’являється одразу — спробуйте оновити сторінку, натиснувши F5. У разі, якщо ви ще не проходили ідентифікацію або наразі не маєте обов’язку її проходити, поля «Дата» та «Джерело» будуть порожні.
Тим часом уряд розглядає можливість перегляду виплат пенсіонерам, які проживають у гірській місцевості. Мова йде про 20-відсоткові надбавки, передбачені ще з 1995 року відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні».
Ці доплати були запроваджені як форма компенсації за складні умови життя — зокрема, обмежені можливості працевлаштування, низький рівень інфраструктури та важкодоступність транспорту. Втім, у проєкті бюджету на 2025 рік ці витрати наразі не передбачені.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Як отримати виплати за догляд за пенсіонером
Деякі пенсіонери отримають понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності
Деяким українцям доведеться повернути частину пенсій: за яких умов
Джерело: 24 Канал.