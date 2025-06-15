Деяким українцям доведеться повернути частину пенсій: за яких умов

На розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України. За відсутності інформації про такі зміни можливе нарахування і виплата зайвих коштів, які пенсіонеру неодмінно доведеться повертати
Про це повідомила пресслужба ПФУ.
До фактів, що впливають на розмір пенсії, належать:
- Працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення його з роботи або припинення підприємницької діяльності.
Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам.
- Працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії.
У цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється.
- Зміна місцевості проживання (наприклад, встановлені спеціальні надбавки при виїзді в іншу місцевість можуть бути припинені).
- Зміна статусу (зокрема, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії).
- Зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.
Наприклад, якщо пенсіонер, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, влаштовується на роботу — ця надбавка має бути скасована. Так само, якщо дитина померлого годувальника припиняє навчання або переходить з денної форми на заочну чи дистанційну, вона втрачає право на відповідний вид пенсії.
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Про такі зміни Пенсійний фонд України можна поінформувати особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або зробити це дистанційно – подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати чи тривалість стажу.
Також у ПФУ зауважили:
«Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку».
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