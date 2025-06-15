Деяким українцям доведеться повернути частину пенсій: за яких умов

На розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України. За відсутності інформації про такі зміни можливе нарахування і виплата зайвих коштів, які пенсіонеру неодмінно доведеться повертати

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

До фактів, що впливають на розмір пенсії, належать:

Працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю, звільнення його з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам.

Працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії.

У цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється.

Зміна місцевості проживання (наприклад, встановлені спеціальні надбавки при виїзді в іншу місцевість можуть бути припинені). Зміна статусу (зокрема, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії). Зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

Наприклад, якщо пенсіонер, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років, влаштовується на роботу — ця надбавка має бути скасована. Так само, якщо дитина померлого годувальника припиняє навчання або переходить з денної форми на заочну чи дистанційну, вона втрачає право на відповідний вид пенсії.

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Про такі зміни Пенсійний фонд України можна поінформувати особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або зробити це дистанційно – подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, надання роботодавцем недостовірних відомостей про розмір заробітної плати чи тривалість стажу.

Також у ПФУ зауважили:

«Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку».

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