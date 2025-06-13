ПФУ виплатить підвищені пенсії деяким українцям: деталі

Пенсійний фонд України змушений буде спрямувати 35 мільярдів гривень на підвищення пенсій для окремих категорій громадян. Таке рішення ухвалили українські суди. Кому саме перерахують кошти?

Про це повідомив у Telegram голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу»).

За словами депутата, у 2025 році Пенсійний фонд повинен буде здійснити ці виплати людям, які отримують спеціальні пенсії, відповідно до рішень судів.

«Спецпенсії – це взагалі окрема тема. Коли поряд з мінімальною пенсією люди бачать суми спецпенсій прокурорів, суддів тощо, вони справедливо обурюються. Ми кажемо, що у нас недосконала пенсійна система, що в нас низькі пенсії, що нема грошей в бюджеті аби ці пенсії якось підвищувати — це правда. Але для «обраних» в спеціальних законах робиться виключення. Для розуміння: 35 млрд гривень у видатках Пенсійного фонду цього року – це гроші на виплату за рішеннями судів такого роду пенсіонерам. Певним привілейованим кастам суспільства», – підкреслив Гетманцев.

Він також нагадав, що справедлива пенсійна система мала б бути запроваджена ще два десятиліття тому — тоді українці нині отримували б значно вищі виплати.

На його думку, країна потребує повноцінної накопичувальної пенсійної моделі. Однак відповідний закон досі не ухвалений.

«Неодноразово вимагав від уряду, від парламенту, прийняти відповідний закон. На жаль, це не компетенція нашого Комітету, інакше він би давно був в залі на голосуванні», – додав Гетманцев.

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Пенсії у 2025 році: які суми отримують українці

За останніми даними Пенсійного фонду, в Україні пенсії отримують понад 10,3 мільйона осіб. Після індексації у березні 2025 року середня пенсія становила 6 341 грн. Водночас близько третини пенсіонерів — понад 3 мільйони громадян — отримують лише 3 340 грн на місяць (за даними Опендатабот).

Індексація зменшила кількість тих, хто живе менш ніж на 3 000 грн, у сім разів — зараз таких українців залишилося 398 тис. (3,9% від загальної кількості).

Розподіл пенсій за розміром у 2025 році:

понад 10 000 грн – 1 499 274 осіб (14,5%);

5 001–10 000 грн – 2 987 845 осіб (28,9%);

4 001–5 000 грн – 2 105 500 осіб (20,4%);

3 001–4 000 грн – 3 340 489 осіб (32,3%);

2 001–3 000 грн – 398 267 осіб (3,9%).

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За матеріалами napensii.ua.