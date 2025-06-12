Деякі українці можуть отримати знижку на комуналку: хто має право

Деякі категорії громадян України можуть отримати пільгу в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Така підтримка доступна для сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військових, які загинули під час бойових дій. Пільга поширюється не лише на оплату оренди житла, а й на комунальні послуги, зокрема, на опалення, водопостачання, газ та електроенергію

Зниження вартості послуг можна оформити через Пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або за допомогою онлайн-сервісів.

Хто має право на пільгу

50%-ва знижка на оплату житлово-комунальних послуг доступна для членів сімей військових, що потрапляють до однієї з таких категорій:

батьки загиблого військовослужбовця;

дружина або чоловік загиблого захисника;

неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства;

інші утриманці, які мають право на отримання державних виплат у зв’язку з втратою годувальника.

Також на пільгу можуть претендувати сім’ї, які виховують троє і більше дітей.

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Як подати заявку на отримання пільги

Щоб оформити пільгу, слід звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду, ЦНАП або скористатися онлайн-сервісами. Для цього потрібно надати такі документи:

заява на отримання пільги;

свідоцтво про смерть або про зникнення безвісти військовослужбовця;

документи, що підтверджують родинні стосунки (наприклад, свідоцтво про шлюб або народження);

паспорт та ідентифікаційний код;

заява на включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄГАРП).

Що важливо знати

Потрібно враховувати, що у наданні пільги може бути відмовлено, якщо загальний дохід сім’ї за останні шість місяців (з розрахунку на одного члена сім’ї) перевищує встановлений державою поріг для отримання соціальної допомоги.

Раніше ми писали, що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку. Перед подачею скарги слід уважно ознайомитися з офіційним повідомленням про відмову. Часто причина полягає у неточностях у документах або наявній заборгованості. Якщо допущена помилка в паперах, необхідно внести виправлення та подати заяву повторно.

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Джерело: На пенсії.