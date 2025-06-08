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Чи зарахують до пенсії радянський стаж

08.06.2025 11:30
Ольга Деркач
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Новий закон, що дозволяє враховувати трудовий стаж, набутий за кордоном, вступив у дію для того, щоб забезпечити більш справедливе пенсійне забезпечення для осіб, які працювали в інших країнах або в республіках колишнього СРСР до 1992 року. Цей закон уточнює і правила зарахування радянського стажу для призначення пенсії, зокрема, стажу, здобутого до 1992 року в республіках колишнього СРСР

Чи зарахують до пенсії радянський стаж

Чи зарахують до пенсії радянський стаж Фото: freepik.com

Кабінет Міністрів України затвердив порядок підтвердження радянського стажу для пенсійних нарахувань. Згідно з цим законодавчим актом, такий стаж може бути зарахований як страховий, а в окремих випадках — як пільговий, за умови, що людина не отримує пенсію від іншої держави за цей період.

Основною вимогою є те, що особа не повинна отримувати пенсію від іншої країни за той самий період. Якщо це так, стаж враховується не як умовний, а як повноцінний, що може збільшити розмір пенсії.

Що потрібно зробити для підтвердження стажу? Якщо ви працювали, скажімо, в Казахстані до 1992 року, при оформленні пенсії вам необхідно вказати це в заяві та подати довідку з Пенсійного фонду Казахстану, що підтверджує відсутність пенсії в цій країні. У випадку, якщо отримати довідку самостійно неможливо, потрібно зазначити це у заяві до Пенсійного фонду України. В такому разі українська сторона надішле офіційний запит в іншу країну.

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Якщо відповідь від іноземної сторони не надійшла? У цьому випадку пенсія буде тимчасово розрахована без урахування цього стажу. Однак, якщо з’ясується, що обмін інформацією неможливий, стаж, набутий до 1992 року, все одно буде зараховано, навіть якщо особа працювала в російській федерації.

Важливо зазначити, що з 2022 року Україна та росія вийшли з пенсійної угоди. Проте угоди з такими країнами, як Азербайджан, Молдова, Грузія та країни Балтії, залишаються в силі. Вони полегшують процес отримання необхідних довідок.

Також слід звернути увагу на той факт, що якщо особа була офіційно оформлена на підприємстві в Україні, але працювала за вахтовим методом чи у відрядженні в інших республіках колишнього СРСР, такий стаж теж буде зараховано без додаткових підтверджень. Він не вважається закордонним і не потребує підтвердження від іноземних органів.

Цей закон, ухвалений для того, щоб допомогти тим, хто працював за кордоном у минулому столітті, забезпечує право на повноцінну пенсію без знижень за умови належного підтвердження стажу.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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