Деякі безробітні українці можуть вийти на пенсію раніше — умови

У 2025 році українці передпенсійного віку, які втратили роботу, можуть достроково оформити пенсію. Але таке право надається лише за певних умов — головна з них — наявність страхового стажу, необхідного для мінімальної пенсії за віком

Про це йдеться у матеріалі NV Бізнес.

Хто має право на дострокову пенсію

Можливість раніше вийти на пенсію передбачена для працівників, яких звільнили з ініціативи роботодавця у зв’язку з:

ліквідацією чи реорганізацією підприємства;

банкрутством або перепрофілюванням;

скороченням штату чи чисельності працівників.

Закон «Про зайнятість населення» передбачає, що у таких випадках громадяни, яким на момент звільнення залишилося не більше півтора року до пенсійного віку, можуть достроково піти на заслужений відпочинок.

Читайте також: Трудовий стаж у зоні бойових дій: як зараховується

Які умови потрібно виконати

Щоб скористатися цією можливістю, слід:

зареєструватися як безробітний у центрі зайнятості протягом 30 днів із дати звільнення;

не мати підходящої роботи протягом семи днів після реєстрації;

мати страховий стаж, який дає право на мінімальну пенсію за віком (у 60 років — щонайменше 32 роки стажу у 2025 році).

Дані про вік і страховий стаж передаються до Пенсійного фонду України через Фонд соціального страхування — усе відбувається автоматично.

Безробітний, який відповідає усім критеріям, повинен подати заяву до Служби зайнятості з проханням направити клопотання до Пенсійного фонду. Паралельно — подається заява про припинення статусу безробітного.

Нагадаємо, що стандартний пенсійний вік в Україні залежить від страхового стажу: 60, 63 або 65 років. Для виходу на пенсію в 60 — потрібно мати відповідну кількість стажу (у 2025 році — 32 роки).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які додаткові виплати військовим передбачені у червні 2025

Чи зараховується декретна відпустка до страхового стажу — відповідь ПФУ

Як перевірити свій трудовий стаж через Дію