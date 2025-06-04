Деякі безробітні українці можуть вийти на пенсію раніше — умови

У 2025 році українці передпенсійного віку, які втратили роботу, можуть достроково оформити пенсію. Але таке право надається лише за певних умов — головна з них — наявність страхового стажу, необхідного для мінімальної пенсії за віком
Про це йдеться у матеріалі NV Бізнес.
Хто має право на дострокову пенсію
Можливість раніше вийти на пенсію передбачена для працівників, яких звільнили з ініціативи роботодавця у зв’язку з:
- ліквідацією чи реорганізацією підприємства;
- банкрутством або перепрофілюванням;
- скороченням штату чи чисельності працівників.
Закон «Про зайнятість населення» передбачає, що у таких випадках громадяни, яким на момент звільнення залишилося не більше півтора року до пенсійного віку, можуть достроково піти на заслужений відпочинок.
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Які умови потрібно виконати
Щоб скористатися цією можливістю, слід:
- зареєструватися як безробітний у центрі зайнятості протягом 30 днів із дати звільнення;
- не мати підходящої роботи протягом семи днів після реєстрації;
- мати страховий стаж, який дає право на мінімальну пенсію за віком (у 60 років — щонайменше 32 роки стажу у 2025 році).
Дані про вік і страховий стаж передаються до Пенсійного фонду України через Фонд соціального страхування — усе відбувається автоматично.
Безробітний, який відповідає усім критеріям, повинен подати заяву до Служби зайнятості з проханням направити клопотання до Пенсійного фонду. Паралельно — подається заява про припинення статусу безробітного.
Нагадаємо, що стандартний пенсійний вік в Україні залежить від страхового стажу: 60, 63 або 65 років. Для виходу на пенсію в 60 — потрібно мати відповідну кількість стажу (у 2025 році — 32 роки).
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