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Деякі безробітні українці можуть вийти на пенсію раніше — умови

04.06.2025 14:30
Микола Деркач
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У 2025 році українці передпенсійного віку, які втратили роботу, можуть достроково оформити пенсію. Але таке право надається лише за певних умов — головна з них — наявність страхового стажу, необхідного для мінімальної пенсії за віком

Деякі безробітні українці можуть вийти на пенсію раніше — умови

Деякі безробітні українці можуть вийти на пенсію раніше — умови Фото: motionarray.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі NV Бізнес.

Хто має право на дострокову пенсію

Можливість раніше вийти на пенсію передбачена для працівників, яких звільнили з ініціативи роботодавця у зв’язку з:

  • ліквідацією чи реорганізацією підприємства;
  • банкрутством або перепрофілюванням;
  • скороченням штату чи чисельності працівників.

Закон «Про зайнятість населення» передбачає, що у таких випадках громадяни, яким на момент звільнення залишилося не більше півтора року до пенсійного віку, можуть достроково піти на заслужений відпочинок.

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Які умови потрібно виконати

Щоб скористатися цією можливістю, слід:

  • зареєструватися як безробітний у центрі зайнятості протягом 30 днів із дати звільнення;
  • не мати підходящої роботи протягом семи днів після реєстрації;
  • мати страховий стаж, який дає право на мінімальну пенсію за віком (у 60 років — щонайменше 32 роки стажу у 2025 році).

Дані про вік і страховий стаж передаються до Пенсійного фонду України через Фонд соціального страхування — усе відбувається автоматично.

Безробітний, який відповідає усім критеріям, повинен подати заяву до Служби зайнятості з проханням направити клопотання до Пенсійного фонду. Паралельно — подається заява про припинення статусу безробітного.

Нагадаємо, що стандартний пенсійний вік в Україні залежить від страхового стажу: 60, 63 або 65 років. Для виходу на пенсію в 60 — потрібно мати відповідну кількість стажу (у 2025 році — 32 роки).

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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