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Як перевірити свій трудовий стаж через Дію

30.05.2025 18:30
Ольга Деркач
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Щоб дізнатися свій актуальний трудовий стаж, зовсім не обов’язково звертатися особисто до Пенсійного фонду України. Усі необхідні дані сьогодні доступні онлайн — швидко, зручно та без черг

Як перевірити свій трудовий стаж через Дію

Як перевірити свій трудовий стаж через Дію Фото: chatgpt.com

Як переглянути стаж через Дію

Щоб отримати інформацію про свій трудовий стаж через портал Дія, потрібно мати обліковий запис громадянина на сайті diia.gov.ua. Якщо ви ще не зареєстровані — створіть акаунт. Якщо ж маєте його — просто увійдіть у систему.

Способи авторизації:

  • за допомогою BankID — через ваш банк;
  • через кваліфікований електронний цифровий підпис (КЕП).

Як знайти дані про стаж:

  1. На головній сторінці порталу перейдіть до розділу «Послуги»;
  2. У переліку знайдіть та оберіть послугу «Довідка ОК-7»;
  3. Перевірте, чи правильно заповнені ваші персональні дані в профілі. Якщо все вірно — надсилайте запит на отримання довідки.

Зверніть увагу: якщо інформація про вас відсутня у реєстрі застрахованих осіб, ця послуга буде недоступною. У такому разі перевірте, чи були за вас сплачені внески до Пенсійного фонду.

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Чи можна отримати довідку ОК-7 офлайн

Так. Якщо з якихось причин вам зручніше отримати довідку особисто, це можна зробити у найближчому територіальному відділенні Пенсійного фонду України. Для цього необхідно подати відповідний запит — і працівники установи нададуть вам роздрукований документ.

Що містить довідка ОК-7

У довідці ОК-7 зазначено:

  • суми заробітної плати, з яких сплачувалися внески до Єдиного соціального внеску (ЄСВ);
  • страховий стаж, який обліковується, починаючи з 2011 року.

Цей документ може знадобитися при оформленні пенсії, соціальних виплат або підтвердженні трудового стажу для інших офіційних процедур.

Нагадаємо, що деяким українцям не вистачатиме стажу для пенсії. Жителі, які не заробили необхідного стажу, не зможуть оформити пенсію у 60 років.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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