Скільки коштує докупити рік стажу в 2025

Українці можуть самостійно збільшити свій страховий стаж — і разом із цим підвищити майбутній розмір пенсії. Це не лише дає змогу отримувати більші виплати після виходу на заслужений відпочинок, а й впливає на сам вік, коли людина отримає право вийти на пенсію

Скільки коштує стаж у 2025 році

Для того щоб додати до свого страхового стажу ще один повний місяць, потрібно сплатити відповідний добровільний внесок.

Згідно з чинним законодавством, у 2025 році мінімальна сума такого внеску повинна дорівнювати не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Його розмір визначається за простою формулою: мінімальна заробітна плата × 22% (це єдиний соціальний внесок, або ЄСВ).

Враховуючи, що мінімальна зарплата зараз становить 8 000 гривень, внесок за один місяць дорівнює: 8 000 × 22% = 1 760 гривень.

Отже:

1 місяць стажу обійдеться у 1 760 грн,

1 місяць стажу обійдеться у 1 760 грн, 1 рік стажу — у 21 120 грн.

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Хто може скористатися можливістю докупити стаж

Докупити страховий стаж — це корисна опція, насамперед для тих українців, які наблизилися до пенсійного віку, але з певних причин не мають необхідної кількості років офіційного стажу.

Зокрема, така можливість актуальна для:

громадян, які не встигли накопичити потрібну тривалість стажу, щоб отримати пенсію в 60 років;

громадян, які не встигли накопичити потрібну тривалість стажу, щоб отримати пенсію в 60 років; українців, які тимчасово чи постійно проживають за кордоном, але хочуть у майбутньому мати право на українську пенсію;

українців, які тимчасово чи постійно проживають за кордоном, але хочуть у майбутньому мати право на українську пенсію; осіб, що працюють неофіційно або отримують низький офіційний дохід, однак прагнуть забезпечити собі вищу пенсійну виплату завдяки добровільним внескам.

Тож якщо ви належите до однієї з цих категорій, варто завчасно оцінити свої можливості та розглянути варіант добровільної сплати внесків, аби забезпечити собі кращі умови на пенсії.

Нагадаємо, що у ПФУ оновили дані про середню зарплату в країні, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Саме ця сума використовується при розрахунку пенсій. Затвердження нового показника середньої заробітної плати позитивно впливає на розмір новопризначених пенсій та може сприяти збільшенню виплат для працюючих пенсіонерів.

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Джерело: 24 Канал.