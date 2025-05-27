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Деякі українці можуть піти на пенсію у 45 років: хто має право

27.05.2025 15:20
Ольга Деркач
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В Україні право на пенсію за віком здебільшого настає у 60, 63 або 65 років — залежно від кількості накопичених років страхового стажу. Втім, законодавством передбачено низку винятків для представників окремих професій, які через специфіку роботи мають право на пенсійне забезпечення раніше. Зокрема, деякі особи можуть вийти на заслужений відпочинок уже у 45 років

Деякі українці можуть піти на пенсію у 45 років: хто має право

Деякі українці можуть піти на пенсію у 45 років: хто має право Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Хто має право на дострокову пенсію в 45 років

Військові та силовики

Особи, які проходили службу у Збройних силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших структурах сектору безпеки й оборони, можуть оформити пенсію за вислугу років після 25 років служби.

Професійні спортсмени

Представники збірних команд України, які мають щонайменше 25 років стажу у спорті й не менше 6 років провели у національних командах, можуть претендувати на пенсію з 45 років.

Освітяни

Педагогічні працівники, зокрема шкільні вчителі та викладачі вишів, мають право на пенсію за вислугу років, якщо їхній стаж становить не менше 25 років.

Працівники правоохоронних органів

Поліцейські, співробітники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та інших правоохоронних структур також мають можливість піти на пенсію раніше — після 25 років служби.

Співробітники ДСНС

Рятувальники, які працювали в умовах підвищеного ризику, можуть достроково завершити трудову діяльність, залежно від посади та характеру виконуваних обов’язків.

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Авіаційні спеціалісти

Льотчики та працівники льотно-випробувального складу мають право на пенсію у 45 років: чоловіки за наявності 25 років стажу, жінки — за умови щонайменше 20 років відповідного трудового стажу.

Шахтарі та працівники важкої промисловості

Працівники, зайняті у видобутку корисних копалин під землею та в особливо шкідливих умовах праці, можуть виходити на пенсію з 45 років, якщо мають відповідний страховий стаж.

Медичні працівники

Фахівці сфери охорони здоров’я та соціального захисту населення мають право на дострокову пенсію при наявності щонайменше 25 років трудового стажу.

Працівники небезпечних виробництв

До таких належать, зокрема, металурги, хіміки, атомники та інші спеціалісти, робота яких пов’язана зі шкідливими умовами. За достатнього стажу вони також можуть піти на пенсію раніше.

Спеціальні випадки дострокового виходу на пенсію:

  • жінки, які народили й виховали до шести років щонайменше п’ятьох дітей, можуть оформити пенсію після 50 років за наявності мінімум 15 років страхового стажу;
  • батько, який самостійно виховував п’ятьох і більше дітей, має право вийти на пенсію після 55 років і за наявності не менше 20 років страхового стажу — якщо мати дітей померла або з інших причин не бере участі у вихованні.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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