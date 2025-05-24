Надбавки до пенсії в Україні: хто може отримувати до 2361 грн щомісяця

Окрім основної пенсії, деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати. Зокрема, йдеться про передбачені законом надбавки, які залежать від віку, стану здоров’я, статусу або місця проживання

Надбавка почесним донорам

Пенсіонери, які мають статус почесного донора України (здавали безкоштовно щонайменше 40 разових максимально допустимих доз крові або клітин крові, або 60 доз плазми), можуть отримати щомісячну доплату до пенсії. У 2025 році її розмір становить 10% прожиткового мінімуму — 292 грн.

Для оформлення такої надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та посвідченням почесного донора.

Вікові доплати

З віком українські пенсіонери отримують додаткові виплати:

після 70 років — 300 грн;

після 75 років — 456 грн;

після 80 років — 570 грн.

Оформлювати ці доплати окремо не потрібно — вони нараховуються автоматично.

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Доплата за догляд

Одинокі пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на доплату в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 944,4 грн.

Для отримання цієї надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду з заявою та надати медичний висновок лікарсько-експертної комісії.

Доплата за проживання у забрудненій зоні

Пенсіонери, які не працюють і мешкають у зонах, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зони обов’язкового, безумовного або гарантованого добровільного відселення), можуть щомісяця отримувати 2361 грн.

Обов’язковою умовою для такої виплати є наявність посвідчення постраждалої особи.

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