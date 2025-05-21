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З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками

21.05.2025 11:20
Ольга Деркач
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Пресслужба Національного банку України (НБУ) підтвердила, що незважаючи на те, що регуляторне обмеження для переказів фізичних осіб «з карти на карту» перестало діяти з 1 квітня 2025 року, ліміти на перекази знову знизяться з 1 червня

З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками

З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками Фото: freepik.com

Це повʼязано з тим, що всі банки, які підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг зобов’язались встановити ліміти (які також поширюються на перекази за реквізитами IBAN) на операції клієнтів без документально підтвердженого доходу. І саме Меморандум передбачає зміну такого ліміту з 1 червня 2025 року.

Для клієнтів «високого» рівня ризику буде діяти постійний ліміт в сумі до 50 000 гривень на місяць. А для клієнтів «середнього» та «низького» рівня ризику — в сумі до 100 000 гривень на місяць.

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Також в пресслужбі НБУ наголосили, що банки-підписанти не встановлюють ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих надавачем платіжних послуг згідно з вимогами постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюють перекази в межах підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до надавача платіжних послуг-учасника Меморандуму із запитом для підвищення встановленого ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

Національний Банк продовжує вести моніторинг ситуації щодо переказів, та аналізувати якість та ефективність впровадження обмежень, що передбачає Меморандум.

«Вважаємо, що Меморандум — це правильна реакція учасників ринку на проблематику, яка виникла. Це позитивна ініціатива банківського сектору, спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів». Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками, і охоплює значно більші напрямки можливих зловживань інфраструктурою платіжних послуг, ніж регуляторні обмеження НБУ», — йдеться в повідомленні НБУ.

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Рубрики: БанкиГрошові переказиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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