НБУ вніс зміни до валютних обмежень

Із 10 травня 2025 року запрацювали зміни Національного банку України (НБУ) до діючих валютних обмежень

НБУ розпочинає поступове пом’якшення валютних обмежень у межах політики стимулюючої валютної лібералізації. Її головна мета — створити сприятливі умови для притоку додаткового іноземного капіталу в економіку країни.

Відтепер українські підприємства можуть здійснювати окремі валютні операції понад діючі обмеження — у межах інвестиційного ліміту. Цей ліміт відповідає сумі коштів, які компанія залучила у свій статутний капітал в іноземній валюті від закордонного інвестора, починаючи з 12 травня 2025 року.

Запроваджені зміни не створять тиску на валютний ринок, оскільки операції проводитимуться виключно в межах обсягу отриманого з-за кордону валютного фінансування.

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Крім того, почала діяти низка інших пом’якшень:

розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;

збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

дозволяються окремі валютні операції на умовах «форвард»;

забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;

запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.

Також, кілька обмежень посилюються, щоб запобігти спробам обходити діючі обмеження та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах. Отже, НБУ:

заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;

поширює щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.

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Джерело: НБУ.