close-btn
PaySpaceMagazine

Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ

10.05.2025 10:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,683 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%

Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ

Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ Фото: unsplash.com, bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6 347,6 млн. З цієї суми:

  • $4 861,6 млн — від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $1294,0 млн — від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
  • $192,0 млн — від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, Україна отримала $992 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $517,9 млн, з яких:

  • $299,2 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $169,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $49,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн.

Читайте також: Україна розглядає перехід від долара до євро — голова НБУ

По-друге, операції НБУ на валютному ринку України.

У квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку $2 208,7 млн та викупив до резервів $17,5 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Уточнені дані можна переглянути за посиланням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

Скільки грошей задекларували українці у 2024

Скільки грошей переказали українці у I кварталі 2025 — звіт НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59 10.05.2025

Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59
Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати 09.05.2025

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати
Як отримати 50% пенсії померлого чоловіка або дружини 09.05.2025

Як отримати 50% пенсії померлого чоловіка або дружини
Скільки грошей заробили нардепи за 2024 рік — YouControl 09.05.2025

Скільки грошей заробили нардепи за 2024 рік — YouControl
Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025 08.05.2025

Кого та на скільки оштрафував НБУ у квітні 2025
Де в Україні найдешевше житло — звіт за квітень 2025 08.05.2025

Де в Україні найдешевше житло — звіт за квітень 2025
Вибір редакції
Всі
Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
ТОП статей 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

Скільки втратять шорт-селлери, якщо Біткоїн досягне $110 000

 Сьогодні  11:30

Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59

 Сьогодні  10:00

Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ

 09.05.2025  19:10

Як змінився ринок фінансових послуг України у квітні 2025 — НБУ

 09.05.2025  17:40

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати

 09.05.2025  16:10

У ЄДР вперше з’явилися компанії з непрозорою структурою власності

 09.05.2025  13:10

Ціна Біткоїна перевищила $104 000 — що далі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber