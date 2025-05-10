Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,683 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6 347,6 млн. З цієї суми:
- $4 861,6 млн — від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $1294,0 млн — від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
- $192,0 млн — від розміщення валютних ОВДП.
Крім того, Україна отримала $992 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $517,9 млн, з яких:
- $299,2 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $169,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $49,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн.
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По-друге, операції НБУ на валютному ринку України.
У квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку $2 208,7 млн та викупив до резервів $17,5 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
Уточнені дані можна переглянути за посиланням.
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