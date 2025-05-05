Скільки грошей переказали українці у I кварталі 2025 — звіт НБУ

За три місяці 2025 року українці здійснили майже 810 млн платіжних операцій. Із них 0,5 млн — ініційовано із застосуванням прямого дебету, на суму 2,92 млрд грн. Інша частина — із застосуванням кредитового трансферу

«Ділимося статистикою платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету (тобто кредитових та дебетових переказів), за I квартал 2025 року», — написали у пресслужбі Нацбанку.

Зазначається, що з їх використанням бізнес та населення здійснюють як перекази коштів у межах України, так і транскордонні (в Україну та за її межі) розрахунки, у тому числі для здійснення міжнародної торгівлі (експорт та імпорт товарів та послуг).

В Україні послуги з виконання кредитових та дебетових переказів у I кварталі 2025 року надавали 60 банків та дві небанківські фінансові установи.

Загалом у січні-березні здійснено майже 809,9 млн таких платіжних операцій:

0,5 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету (дебетові перекази), на суму 2,92 млрд грн.

809,4 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу (кредитові перекази), з яких здійснено:

у межах України – 806,2 млн операцій на суму понад 11 124,51 млрд грн;

в Україну – майже 2,7 млн на суму $16,15 млрд в екв.;

з України – майже 0,5 млн на суму 1$9,88 млрд в екв.

Операції в межах України

Найбільша кількість кредитових переказів у межах України виконана з рахунків фізичних осіб: 664,0 млн, або 82,36% від загальної кількості відповідних платіжних операцій

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків бізнесу: 10 303,33 млрд грн, або 92,62% від загальної суми.

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Транскордонні операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 76,92% від загальної кількості кредитових переказів (тобто понад 2 млн операцій).

Водночас за сумою також лідирує бізнес – 94,90% від загальної суми кредитових переказів надійшло на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Це $15,32 млрд в екв.

Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (45,25%), Швейцарії (22,35%), Сполучених Штатів Америки (10,84%).

Найбільший обсяг кредитових переказів з України здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): майже 0,3 млн на суму $19,79 млрд в екв. Це становить 56,16% від загальної кількості та 99,55% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,29%), Швейцарії (10,87%) та Великобританії (8,02%).

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