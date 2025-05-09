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Як змінився ринок фінансових послуг України у квітні 2025 — НБУ

09.05.2025 19:10
Микола Деркач
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Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні зменшилася з 838 (станом на 1 квітня 2025 року) до 825 (станом на 1 травня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною – 60

Як змінився ринок фінансових послуг України у квітні 2025 — НБУ

Як змінився ринок фінансових послуг України у квітні 2025 — НБУ Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Упродовж квітня із реєстрів за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки, примусово виключено дев’ять фінансових компаній та два ломбарди. Водночас до Реєстру страхових посередників було включено 20 страхових та/або перестрахових брокерів.

Крім того, у квітні Національний банк видав ліцензію одному ломбарду. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії семи фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одній фінансовій компанії погоджено звуження обсягу ліцензії.

Станом на 1 травня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 442 фінансові компанії (було 451), 53 страховики non-life (кількість не змінилась), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 106 ломбардів (було 108), 96 кредитних спілок (було 98), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Як змінився ринок фінансових послуг України у квітні 2025 — НБУ

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (41) на ринку не змінилася.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

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Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Протягом квітня до Нацбанку надійшло 511 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 396, страховиків – 58, кредитних спілок і колекторських компаній – 6, банків – 50, операторів платіжних послуг – один.

У пресслужбі регулятора нагадали, що відповідно до підпункту 3 пункту 11 Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, затвердженого постановою Правління НБУ № 2 від 03.01.2025 – у квітні 20 брокерів було виключено з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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