НБУ може оновити правила використання QR-кодів для кредитових переказів

Нацбанк України пропонує оновити Правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів (далі – Правила) та викласти їх у новій редакції

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Метою є осучаснення та приведення Правил до єдиних засад використання структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів суб’єктами платіжних операцій.

Це підвищить зручність розрахунків з використанням кредитових та миттєвих кредитових переказів, удосконалить та уніфікує способи передачі, приймання та оброблення реквізитів для ініціювання платіжної операції усіма суб’єктами, які їх здійснюють.

Так, регулятор пропонує:

Оновити загальні вимоги до формування, передачі та оброблення структури даних і графічного зображення QR-коду для здійснення кредитових та миттєвих кредитових переказів у частині:

вимог до функцій платіжних застосунків з генерування та обробки QR-коду;

вимог до функції платіжних застосунків з передавання QR-коду між платіжними застосунками;

розміщення сканеру QR-коду на першій (головній) сторінці платіжного застосунку;

брендування QR-коду.

Оновити елементи даних структури QR-коду та прикладів QR-кодів у частині:

визначення раніше зарезервованих для подальшого використання полів;

розширення структури даних QR-коду за рахунок додавання нових полів.

Упровадити нову версію формату QR-коду 003, що дасть змогу отримувачу зазначати, зокрема, який тип переказу йому потрібен згідно з його потребами («кредитовий переказ», «миттєвий кредитовий переказ», «миттєвий кредитовий переказ або кредитовий переказ»), а також встановити заборону на редагування визначених реквізитів платіжної інструкції.

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Відповідні норми містить проєкт постанови «Про затвердження Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів» (далі – проєкт Постанови), що пропонується для публічного обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 30 травня 2025 року включно.

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