close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ може оновити правила використання QR-кодів для кредитових переказів

11.05.2025 10:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Нацбанк України пропонує оновити Правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів (далі – Правила) та викласти їх у новій редакції

НБУ може оновити правила використання QR-кодів у грошових переказах

НБУ може оновити правила використання QR-кодів у грошових переказах Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Метою є осучаснення та приведення Правил до єдиних засад використання структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів суб’єктами платіжних операцій.

Це підвищить зручність розрахунків з використанням кредитових та миттєвих кредитових переказів, удосконалить та уніфікує способи передачі, приймання та оброблення реквізитів для ініціювання платіжної операції усіма суб’єктами, які їх здійснюють.

Так, регулятор пропонує:

Оновити загальні вимоги до формування, передачі та оброблення структури даних і графічного зображення QR-коду для здійснення кредитових та миттєвих кредитових переказів у частині:

  • вимог до функцій платіжних застосунків з генерування та обробки QR-коду;
  • вимог до функції платіжних застосунків з передавання QR-коду між платіжними застосунками;
  • розміщення сканеру QR-коду на першій (головній) сторінці платіжного застосунку;
  • брендування QR-коду.

Оновити елементи даних структури QR-коду та прикладів QR-кодів у частині:

  • визначення раніше зарезервованих для подальшого використання полів;
  • розширення структури даних QR-коду за рахунок додавання нових полів.

Упровадити нову версію формату QR-коду 003, що дасть змогу отримувачу зазначати, зокрема, який тип переказу йому потрібен згідно з його потребами («кредитовий переказ», «миттєвий кредитовий переказ», «миттєвий кредитовий переказ або кредитовий переказ»), а також встановити заборону на редагування визначених реквізитів платіжної інструкції.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика

Відповідні норми містить проєкт постанови «Про затвердження Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів» (далі – проєкт Постанови), що пропонується для публічного обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 30 травня 2025 року включно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ хоче створити реєстр дропів та шахраїв

Скільки грошей у касах українських банків — звіт НБУ

Які зміни очікуються у банківському секторі України: опитування НБУ

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати 09.05.2025

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати
Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні 05.05.2025

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні
Revolut виходить на мобільний ринок 30.04.2025

Revolut виходить на мобільний ринок
Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor 28.04.2025

Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor
Названо, скільки заробив Revolut у 2024 році 24.04.2025

Названо, скільки заробив Revolut у 2024 році
У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж 23.04.2025

У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж
Вибір редакції
Всі
Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
ТОП статей 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

Чому у Біткоїна два тикери

 Сьогодні  10:00

НБУ може оновити правила використання QR-кодів для кредитових переказів

 10.05.2025  13:00

Скільки втратять шорт-селлери, якщо Біткоїн досягне $110 000

 10.05.2025  11:30

Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59

 10.05.2025  10:00

Міжнародні резерви України зросли на 10% — НБУ

 09.05.2025  19:10

Як змінився ринок фінансових послуг України у квітні 2025 — НБУ

 09.05.2025  17:40

Перекази понад 2000 грн — під прицілом податкової: що слід знати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber