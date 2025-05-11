НБУ може оновити правила використання QR-кодів для кредитових переказів

Нацбанк України пропонує оновити Правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів (далі – Правила) та викласти їх у новій редакції
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Метою є осучаснення та приведення Правил до єдиних засад використання структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів суб’єктами платіжних операцій.
Це підвищить зручність розрахунків з використанням кредитових та миттєвих кредитових переказів, удосконалить та уніфікує способи передачі, приймання та оброблення реквізитів для ініціювання платіжної операції усіма суб’єктами, які їх здійснюють.
Так, регулятор пропонує:
Оновити загальні вимоги до формування, передачі та оброблення структури даних і графічного зображення QR-коду для здійснення кредитових та миттєвих кредитових переказів у частині:
- вимог до функцій платіжних застосунків з генерування та обробки QR-коду;
- вимог до функції платіжних застосунків з передавання QR-коду між платіжними застосунками;
- розміщення сканеру QR-коду на першій (головній) сторінці платіжного застосунку;
- брендування QR-коду.
Оновити елементи даних структури QR-коду та прикладів QR-кодів у частині:
- визначення раніше зарезервованих для подальшого використання полів;
- розширення структури даних QR-коду за рахунок додавання нових полів.
Упровадити нову версію формату QR-коду 003, що дасть змогу отримувачу зазначати, зокрема, який тип переказу йому потрібен згідно з його потребами («кредитовий переказ», «миттєвий кредитовий переказ», «миттєвий кредитовий переказ або кредитовий переказ»), а також встановити заборону на редагування визначених реквізитів платіжної інструкції.
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Відповідні норми містить проєкт постанови «Про затвердження Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів» (далі – проєкт Постанови), що пропонується для публічного обговорення.
Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:
Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 30 травня 2025 року включно.
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