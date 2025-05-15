ЄС запустив проєкт підтримки НБУ

У межах зобов’язань ЄС підтримувати стійкість України та її шлях до набуття членства в ЄС, 14 травня 2025 року офіційно розпочато новий Твіннінг-проєкт, фінансований Європейським Союзом

Новий проєкт допоможе Національному банку України (НБУ) впровадити нагляд, заснований на оцінці ризиків, відповідно до найкращих практик ЄС, а також сприятиме безпечному розвитку та ефективній роботі небанківських фінансових установ з метою забезпечення джерел фінансування післявоєнного відновлення економіки України та її інтеграції до фінансових ринків ЄС і світу.

Цей проєкт реалізується у співпраці з профільними наглядовими установами держав-членів ЄС — Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (Управління фінансового нагляду Польщі — UKNF), Lietuvos bankas (Банк Литви — LB) і La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Міжнародний і Ібероамериканський фонд з адміністрації та публічної політики — FIIAPP) спільно з Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Генеральний директорат з питань страхування та пенсійних фондів Міністерства економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії – DGSFP).

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«Україна поставила перед собою амбітну мету — здобути членство в Європейському Союзі у максимально короткі строки. Ми в НБУ цілком усвідомлюємо покладену на нас відповідальність і робимо все можливе в межах нашого мандата, щоб прискорити інтеграцію фінансового сектору України до єдиного ринку ЄС. Переконаний, що динамічний обмін знаннями та досвідом з нашими партнерами з держав-членів ЄС у межах цього нового Твіннінг-проєкту стане неоціненною підтримкою цього процесу, зокрема у подальшому просуванні реформ небанківського фінансового сектору», — зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.

У межах реалізації проєкту передбачено розробку методологій оцінки ризиків, наглядових інструментів, навчання інспекторського складу відповідно до законодавства ЄС та найкращих практик. Це дозволить своєчасно виявляти та запобігати негативним тенденціям на ринку, знижуючи навантаження на його учасників.

Твіннінг — це інструмент інституційного співробітництва ЄС між органами державної влади держав-членів ЄС та країн-бенефіціарів і/або партнерів. Твіннінг-проєкти об’єднують досвід і знання установ державного сектору ЄС і країн-бенефіціарів для досягнення конкретних результатів у межах погоджених завдань.

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Джерело: НБУ.