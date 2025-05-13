На скільки зросли збитки від карткового шахрайства у 2024 — дані НБУ

За даними Національно банку України (НБУ) у 2024 році спостерігалося зменшення кількості незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки. Цей показник порівняно з 2023 роком знизився на 2 тис. операцій (або на 1%) — до 270 тис. операцій

У 2024 році на кожен мільйон видаткових операцій з платіжними картками припадала 31 шахрайська. Їхня відносна кількість зменшилася на 8% порівняно з 2023 роком завдяки загальному зростанню видаткових операцій.

Водночас збитки від шахрайства зросли на 37% – до 1,1 млрд грн, що пов’язано зі збільшенням середньої суми однієї незаконної операції на 39% (до 4 247 грн). Попри це, через зростання загальної суми видаткових операцій (на 8%), відносний рівень збитків підвищився лише на 28%. У підсумку, на кожен мільйон гривень витрат припадало 176 грн шахрайських збитків.

Більшість шахрайських випадків відбулися в інтернеті

Розподіл за кількістю шахрайських операцій з використанням платіжних карток у розрізі місця проведення таких операцій минулоріч залишився незмінним:

83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій сталося в інтернеті;

17% — через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

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Водночас розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився: зросла частка шахрайських операцій через інтернет — до 93% (у 2023 році було 86%). Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

Середня сума однієї незаконної операції в інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривень (у 2023 році — 3 150 гривень).

У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій. Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).

«Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому в 2025 році Національний банк планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу і повторно провести Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай», — повідомив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

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Джерело: НБУ.