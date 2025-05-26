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Як правильно розраховується пенсія у 2025 році

26.05.2025 12:30
Ольга Деркач
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Розмір пенсії в Україні визначається індивідуально для кожної людини. На підсумкову суму впливають кілька ключових факторів, зокрема: загальна тривалість страхового стажу, вік, у якому особа вийшла на пенсію, а також рівень заробітної плати, з якої здійснювалися страхові внески протягом трудової діяльності

Як правильно розраховується пенсія у 2025 році

Як правильно розраховується пенсія у 2025 році Фото: unsplash.com, freepik.com

Які дані необхідні для розрахунку пенсії

Обчислення пенсії здійснюється за спеціальною формулою, затвердженою Пенсійним фондом України. Наразі для розрахунку використовується така формула: П = Зп × Кс

Де:

  • П — розмір пенсії;
  • Зп — середньомісячна заробітна плата, з якої особа сплачувала страхові внески протягом усього періоду офіційного працевлаштування;
  • Кс — коефіцієнт страхового стажу, який визначається індивідуально для кожного пенсіонера.

Як визначається коефіцієнт страхового стажу

Щоб розрахувати коефіцієнт страхового стажу (Кс), застосовується інша формула: Кс = (См × Вс) / (100% × 12).

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У цій формулі:

  • Кс – коефіцієнт страхового стажу;
  • См — загальна кількість місяців, протягом яких особа мала страховий стаж;
  • Вс — оцінка страхового стажу у відсотках. Якщо йдеться про період участі у солідарній системі пенсійного забезпечення, цей показник становить 1%.

Максимальні значення коефіцієнта

Варто зазначити, що коефіцієнт страхового стажу не може бути більшим за 0,75. Проте в окремих випадках допускається підвищення цього значення до 0,85. Це можливо, якщо особа має:

  • підземний стаж роботи;
  • стаж, зарахований за списком №1 (перелік професій і посад із шкідливими або небезпечними умовами праці).

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий порядок, за яким громадянам можуть зараховувати до страхового стажу періоди роботи за межами України, зокрема, у республіках колишнього СРСР — до 1992 року. Це дає змогу більшій кількості українців отримати право на пенсію за віком.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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