Чи зарахують вам стаж за кордоном до пенсії в Україні: новий законопроєкт

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок, за яким громадянам можуть зараховувати до страхового стажу періоди роботи за межами України, зокрема, у республіках колишнього СРСР — до 1992 року. Це дає змогу більшій кількості українців отримати право на пенсію за віком

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

Відповідну постанову №562 уряд ухвалив 16 травня. Вона визначає, як підтвердити факт такої роботи та що робити у випадках, коли документи з іншої країни отримати складно або неможливо.

Що потрібно подати до Пенсійного фонду

Особа, яка працювала за межами України до 1992 року, має вказати у заяві на пенсію, чи отримує вона пенсійні виплати в іншій державі. Якщо ні — потрібно додати документ від пенсійної установи цієї держави, що підтверджує відсутність виплат. За браком такого документа — вказати причини неможливості його отримання і звернутися до Пенсійного фонду України, щоб він ініціював запит через МЗС до відповідної установи іншої країни.

Після отримання відповіді від іноземної сторони Пенсійний фонд приймає рішення про зарахування стажу. Але, як пояснює незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін, якщо обмін інформацією з певною країною неможливий — наприклад, відсутня відповідь на запит протягом 45 днів або не налагоджене міжнародне співробітництво — такий стаж усе одно має бути зарахований до страхового.

Стаж у рф — окремий випадок

Зокрема, щодо трудової діяльності на території рф до 1992 року, Коробкін наголошує, що такий стаж має зараховуватись у будь-якому разі. Він нагадав, що після 2022 року і Україна, і рф вийшли з угоди про співпрацю у сфері пенсійного забезпечення між країнами СНД. Проте законодавство передбачає врахування цього стажу, навіть попри припинення офіційної взаємодії.

У випадку з Молдовою, Азербайджаном чи Грузією ситуація виглядає простіше: з цими державами діють чинні двосторонні угоди, які дозволяють легше підтверджувати періоди трудової діяльності для української пенсійної системи.

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Кому це допоможе

Новий порядок особливо важливий для людей, які не мають повного страхового стажу через роботу за кордоном ще до розпаду СРСР. Без цього стажу вони не могли претендувати на повноцінну пенсію, а тепер матимуть таку можливість.

Нагадаємо, що станом на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6341,11 грн. Водночас 36,2% українських пенсіонерів — це понад 3,7 млн людей — отримують менше 4 тисяч гривень на місяць. Найвищі виплати зафіксовані в Києві (8708 грн), Донецькій (7814 грн) та Луганській (7314 грн) областях.

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