close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці отримають по 4500 грн допомоги від держави

19.05.2025 12:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Після тривалих обговорень, які тривали понад три роки, Кабінет Міністрів України ухвалив фінальне рішення щодо нових правил надання базової соціальної допомоги. Документ встановлює чіткі критерії та умови, за яких громадяни зможуть претендувати на фінансову підтримку від держави

Деякі українці отримають по 4500 грн допомоги від держави

Деякі українці отримають по 4500 грн допомоги від держави Фото: tr.tax.gov.ua

Хто має право на оновлену соціальну допомогу

Нова модель соціальної допомоги передбачає об’єднання існуючих видів виплат в єдиний підхід, зосереджений передусім на підтримці домогосподарств із низьким рівнем доходів. Йдеться про створення системи, яка буде більш справедливою, прозорою та ефективною у розподілі ресурсів.

Першими, хто отримає виплати в межах цієї реформи, стануть родини, які вже користувалися соціальною підтримкою за іншими програмами. Виплати стартують з 1 липня 2025 року.

До таких категорій належать:

  • малозабезпечені сім’ї;
  • матері, які самостійно виховують дітей;
  • багатодітні родини;
  • сімʼї, у яких один із батьків ухиляється від сплати аліментів.

З моменту запуску нової системи базової допомоги виплати за попередніми програмами буде припинено.

Цікаве по темі: Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025

Які суми передбачені для різних груп населення

Урядом визначено фіксовані розміри щомісячної допомоги. Так, діти до 18 років, а також особи з інвалідністю I–II груп отримуватимуть 4 500 гривень на місяць. Для інших членів родини базова виплата становитиме 70% від цієї суми — тобто 3 150 гривень.

Окремо прописані умови для пенсіонерів, які не мають повного страхового стажу. Для них держава надаватиме знижену базову допомогу, розмір якої залежить від кількості відпрацьованих років. Сума коливатиметься від 2 385 до 3 960 гривень на місяць.

За яких умов у допомозі можуть відмовити

Попри те, що система спрямована на підтримку вразливих верств населення, передбачено низку критеріїв, за яких у наданні допомоги може бути відмовлено.

Зокрема, відмову можуть отримати ті сім’ї, в яких працездатні члени протягом останніх трьох місяців:

  • не були офіційно працевлаштовані;
  • не проходили навчання;
  • не перебували на службі.

Крім того, підставою для відмови можуть стати великі фінансові витрати, здійснені за останній рік (наприклад, придбання автомобіля або квартири), наявність значних банківських заощаджень, друга нерухомість або купівля другого авто нещодавно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право

Деякі українці отримають надбавку до пенсії: хто має право

Пенсія за вислугу років та за віком: чи є різниця

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Кійосакі назвав актив, який він активно купує 19.05.2025

Кійосакі назвав актив, який він активно купує
Як сплатити податки та ЄСВ: покрокова інструкція 19.05.2025

Як сплатити податки та ЄСВ: покрокова інструкція
Український ШІ-стартап залучив €25 000 19.05.2025

Український ШІ-стартап залучив €25 000
Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025 18.05.2025

Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025
Хто з українців отримає доплати до пенсії 17.05.2025

Хто з українців отримає доплати до пенсії
Скільки платять безробітним в Україні та хто має право на виплати 16.05.2025

Скільки платять безробітним в Україні та хто має право на виплати
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
Сьогодні  16:20

Сатоші, як найменша одиниця Біткоїна, може зникнути — Джек Дорсі

 Сьогодні  15:30

Кійосакі назвав актив, який він активно купує

 Сьогодні  14:40

Як сплатити податки та ЄСВ: покрокова інструкція

 Сьогодні  13:40

Біткоїн досягне $130 000 до цієї дати — аналітик

 Сьогодні  11:25

Український ШІ-стартап залучив €25 000

 Сьогодні  10:10

Дія стане маркетплейсом — Федоров

 18.05.2025  13:00

Артур Хейс розповів, коли Біткоїн досягне $1 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber