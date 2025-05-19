Деякі українці отримають по 4500 грн допомоги від держави

Після тривалих обговорень, які тривали понад три роки, Кабінет Міністрів України ухвалив фінальне рішення щодо нових правил надання базової соціальної допомоги. Документ встановлює чіткі критерії та умови, за яких громадяни зможуть претендувати на фінансову підтримку від держави

Хто має право на оновлену соціальну допомогу

Нова модель соціальної допомоги передбачає об’єднання існуючих видів виплат в єдиний підхід, зосереджений передусім на підтримці домогосподарств із низьким рівнем доходів. Йдеться про створення системи, яка буде більш справедливою, прозорою та ефективною у розподілі ресурсів.

Першими, хто отримає виплати в межах цієї реформи, стануть родини, які вже користувалися соціальною підтримкою за іншими програмами. Виплати стартують з 1 липня 2025 року.

До таких категорій належать:

малозабезпечені сім’ї;

матері, які самостійно виховують дітей;

багатодітні родини;

сімʼї, у яких один із батьків ухиляється від сплати аліментів.

З моменту запуску нової системи базової допомоги виплати за попередніми програмами буде припинено.

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Які суми передбачені для різних груп населення

Урядом визначено фіксовані розміри щомісячної допомоги. Так, діти до 18 років, а також особи з інвалідністю I–II груп отримуватимуть 4 500 гривень на місяць. Для інших членів родини базова виплата становитиме 70% від цієї суми — тобто 3 150 гривень.

Окремо прописані умови для пенсіонерів, які не мають повного страхового стажу. Для них держава надаватиме знижену базову допомогу, розмір якої залежить від кількості відпрацьованих років. Сума коливатиметься від 2 385 до 3 960 гривень на місяць.

За яких умов у допомозі можуть відмовити

Попри те, що система спрямована на підтримку вразливих верств населення, передбачено низку критеріїв, за яких у наданні допомоги може бути відмовлено.

Зокрема, відмову можуть отримати ті сім’ї, в яких працездатні члени протягом останніх трьох місяців:

не були офіційно працевлаштовані;

не проходили навчання;

не перебували на службі.

Крім того, підставою для відмови можуть стати великі фінансові витрати, здійснені за останній рік (наприклад, придбання автомобіля або квартири), наявність значних банківських заощаджень, друга нерухомість або купівля другого авто нещодавно.

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Джерело: 24 Канал.