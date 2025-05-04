Пенсія за вислугу років та за віком: чи є різниця

Багатьом українцям важко розібратися, як саме нараховується пенсія, коли можна на неї вийти, який стаж зараховується, а чому його інколи не вистачає і що з цим робити. Через це виникає багато питань як у тих, хто тільки планує вихід на пенсію, так і в тих, хто її вже отримує. Одна з найпоширеніших проблем — відсутність розуміння різниці між пенсією за вислугою років та за віком

У матеріалі видання «На Пенсії» розглядається один із конкретних прикладів: пенсіонерка, яка має понад 32 роки страхового стажу, з яких 15,5 років працювала монтером на залізниці; у 1994 році вийшла на пенсію — у 50 років за вислугу років; але зараз у витягах Пенсійного фонду зазначено, що її пенсія — за віком; чому так?

Ситуація цілком зрозуміла з точки зору пенсійного законодавства. Раніше для деяких категорій працівників, зокрема локомотивних бригад та монтерів колій, передбачалося право на достроковий вихід на пенсію за вислугу років. Жінки могли оформити пенсію вже у 50 років за наявності від 10 років спеціального стажу на відповідних посадах.

Якщо працівник оформив пенсію за вислугу років і надалі не звертався із заявою про її зміну, то пенсія продовжує виплачуватися саме за цим видом. Проте, через зміни в обліку та стандартизацію системи, у витягах ПФУ може бути зазначено, що це «пенсія за віком». Це не помилка і не зміна статусу — а радше технічний момент, пов’язаний із уніфікацією термінології у реєстрах.

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Чи є різниця у розрахунках?

Наразі незалежно від того, яку саме пенсію ви отримуєте — за вислугу років чи за віком — розрахунок її розміру здійснюється за єдиною формулою. Пільговий (спеціальний) стаж надає право дострокового виходу на пенсію, але не впливає на її суму. Тобто головна перевага — це можливість раніше піти на заслужений відпочинок, а не вищий розмір виплат.

Як переконатися, що у вас все в порядку?

Зверніть увагу на розпорядчий документ про призначення пенсії. У ньому, зокрема на початку, має бути чітко вказано, що пенсія призначена саме за вислугу років. Формулювання у щомісячних витягах чи особистому кабінеті ПФУ не змінює суті — пенсія продовжує нараховуватись за тим видом, що був призначений спочатку.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

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