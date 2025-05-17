close-btn
PaySpaceMagazine

Хто з українців отримає доплати до пенсії

17.05.2025 11:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Українські пенсіонери, які досягли 70-річного віку, мають право на додаткові щомісячні виплати. Сума надбавки залежить від віку і призначається автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно

Хто з українців отримає доплати до пенсії

Фото: freepik.com, unsplash.com

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, доплата нараховується незалежно від типу пенсії, тривалості страхового стажу чи факту працевлаштування. Нарахування починається з наступного дня після дня народження пенсіонера, а перша виплата зазвичай є пропорційною — залежно від кількості днів до кінця місяця.

Розмір доплат виглядає так:

  • від 70 до 74 років — до 300 грн;
  • від 75 до 79 років — до 456 грн;
  • від 80 років і більше — до 570 грн.

У разі досягнення нового вікового порогу розмір надбавки автоматично переглядається. Наприклад, якщо після 75 років пенсіонер отримував доплату 456 грн, то після досягнення 80 років ця сума зросте до 570 грн.

Читайте також: Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право

При цьому уряд наразі не розглядає можливість розширення надбавок на людей віком від 65 років. Як зазначає пенсійний експерт Сергій Коробкін, це суперечить самій ідеї вікової доплати.

«Якщо додавати її тим, кому просто 60 років, тоді зникає сенс називати це віковою надбавкою. Просто виходить так, що всім треба трошки додати. Це вже буде невікова надбавка», — прокоментував ситуацію експерт.

Зараз в Україні пенсії отримують понад 10,3 млн громадян, із яких приблизно 2,8 млн продовжують працювати. Середній розмір пенсії для зайнятих пенсіонерів становить близько 6257 грн, тоді як загальна середня пенсія в країні — 5851 грн.

Раніше ми також писали, як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати.

Так, громадяни, які досягли 65 років, але не мають мінімального страхового стажу (15 років), можуть звернутися по соціальну пенсію. У 2025 році розмір такої допомоги дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — 2 361 грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці отримають надбавку до пенсії: хто має право

Пенсія за вислугу років та за віком: чи є різниця

Деякі українці можуть отримати 2 пенсії: хто має право

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки платять безробітним в Україні та хто має право на виплати 16.05.2025

Скільки платять безробітним в Україні та хто має право на виплати
Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard 16.05.2025

Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard
Як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати 15.05.2025

Як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати
НКЦПФР ухвалила більшість бази для повернення коштів клієнтам Freedom Finance 15.05.2025

НКЦПФР ухвалила більшість бази для повернення коштів клієнтам Freedom Finance
Український стартап залучив $1,2 млн інвестицій 14.05.2025

Український стартап залучив $1,2 млн інвестицій
Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право 14.05.2025

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
Сьогодні  13:00

5 причин, чому вам потрібно мати хоча б 1 Біткоїн

 Сьогодні  10:00

Українець став першим у світі чемпіоном з криптотрейдингу в прямому ефірі

 16.05.2025  19:30

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита

 16.05.2025  18:00

Сезон альткоїнів нарешті розпочався — криптотрейдер

 16.05.2025  16:30

Нова пошта відкрила відділення у новому форматі

 16.05.2025  13:30

3 альткоїни, на які варто звернути увагу в травні

 16.05.2025  12:00

Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber