Хто з українців отримає доплати до пенсії

Українські пенсіонери, які досягли 70-річного віку, мають право на додаткові щомісячні виплати. Сума надбавки залежить від віку і призначається автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, доплата нараховується незалежно від типу пенсії, тривалості страхового стажу чи факту працевлаштування. Нарахування починається з наступного дня після дня народження пенсіонера, а перша виплата зазвичай є пропорційною — залежно від кількості днів до кінця місяця.

Розмір доплат виглядає так:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років і більше — до 570 грн.

У разі досягнення нового вікового порогу розмір надбавки автоматично переглядається. Наприклад, якщо після 75 років пенсіонер отримував доплату 456 грн, то після досягнення 80 років ця сума зросте до 570 грн.

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При цьому уряд наразі не розглядає можливість розширення надбавок на людей віком від 65 років. Як зазначає пенсійний експерт Сергій Коробкін, це суперечить самій ідеї вікової доплати.

«Якщо додавати її тим, кому просто 60 років, тоді зникає сенс називати це віковою надбавкою. Просто виходить так, що всім треба трошки додати. Це вже буде невікова надбавка», — прокоментував ситуацію експерт.

Зараз в Україні пенсії отримують понад 10,3 млн громадян, із яких приблизно 2,8 млн продовжують працювати. Середній розмір пенсії для зайнятих пенсіонерів становить близько 6257 грн, тоді як загальна середня пенсія в країні — 5851 грн.

Раніше ми також писали, як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати.

Так, громадяни, які досягли 65 років, але не мають мінімального страхового стажу (15 років), можуть звернутися по соціальну пенсію. У 2025 році розмір такої допомоги дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — 2 361 грн.

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За матеріалами napensii.ua.