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Як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати

15.05.2025 13:30
Ольга Деркач
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Якщо на момент досягнення 60-річного віку людина не має достатньої кількості страхового стажу, вона має можливість продовжити працювати. У такому разі право на пенсію надається пізніше — після 63 або 65 років, залежно від тривалості стажу. Якщо ж і після 65 років людина не накопичила необхідний мінімум або взагалі не працювала, вона може претендувати на інші види державної підтримки

Як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати

Як вийти на пенсію без стажу та скільки можна отримувати Фото: unsplash.com, freepik.com

Коли можна вийти на пенсію в Україні

У 2025 році встановлені такі вікові та стажеві вимоги:

  • 60 років — якщо людина має щонайменше 32 роки страхового стажу;
  • 63 роки — у разі наявності від 22 до 31 року стажу;
  • 65 років — якщо стаж становить щонайменше 15 років.

Ті, хто не досяг навіть 15 років стажу, не можуть претендувати на трудову пенсію, однак можуть отримати соціальну допомогу від держави.

Хто має право на соціальну пенсію та як її оформити

Громадяни, які досягли 65 років, але не мають мінімального страхового стажу (15 років), можуть звернутися по соціальну пенсію. У 2025 році розмір такої допомоги дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — 2 361 грн.

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Щоб оформити соціальну пенсію, потрібно звернутися до виконавчих органів місцевого самоврядування — сільської, селищної або міської ради. Подати заяву можна одним із зручних способів: надіслати документи рекомендованим листом поштою або ж електронною поштою.

Необхідні документи:

  • заповнена за формою заява (затверджена Мінсоцполітики);
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка з Пенсійного фонду про наявний стаж;
  • декларація про доходи та майновий стан за останні пів року;
  • документ про призначення опікуна (якщо людина недієздатна);
  • інформація про склад родини, що звертається по допомогу.

Термін розгляду заяви — до 30 календарних днів із моменту подання повного пакета документів.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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