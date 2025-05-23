Деякі українці можуть отримувати пенсії у 60% від зарплати

В Україні частина громадян може розраховувати на пенсію, розмір якої становить до 60% від їхньої заробітної плати. Йдеться насамперед про колишніх держслужбовців. Для більшості ж пенсіонерів коефіцієнт заміщення значно нижчий — приблизно 30%

Пенсія держслужбовця призначається з моменту звернення, але лише за умови, що особа вже набула на неї права. Сума виплати обчислюється як 60% від середнього заробітку, який враховує всі види оплати праці, з яких раніше сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо особа вже не працює в держслужбі, її пенсію обраховують на основі зарплати держслужбовця, який обіймає аналогічну посаду з таким самим рангом, за останнім місцем служби.

Ще до травня 2016 року колишні держслужбовці могли претендувати на значно більші пенсії — до 90% від заробітної плати. Однак згодом ці умови були переглянуті, і розмір виплат зменшився.

Водночас для збереження права на пенсію за спеціальними правилами, потрібно було відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

мати не менше 10 років стажу на посадах, які належать до державної служби згідно із законом №3723 та рішеннями уряду, і працювати на держслужбі станом на початок травня 2016 року;

або мати не менше 20 років сукупного стажу держслужби, незалежно від того, чи займала людина відповідну посаду у вказану дату.

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Оформити таку пенсію можуть особи, які досягли відповідного віку та мають необхідний страховий стаж:

чоловіки — з 62 років;

жінки — відповідно до вікових норм, передбачених статтею 26 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Заробітна плата чинного державного службовця, на яку орієнтуються при розрахунку пенсії, включає кілька складових:

посадовий оклад;

надбавка за ранг;

надбавка за вислугу років;

премії (щомісячні або квартальні);

компенсації за додаткове навантаження або за виконання обов’язків вакантної посади;

матеріальна допомога під час надання відпустки;

виплати на вирішення соціально-побутових питань;

інші доплати, передбачені чинним законодавством.

Надбавка за ранг також має фіксовану шкалу:

I ранг — 1000 грн;

II ранг — 900 грн;

III ранг — 800 грн;

IV ранг — 700 грн;

V ранг — 600 грн;

VI ранг — 500 грн;

VII ранг — 400 грн;

VIII ранг — 300 грн;

IX ранг — 200 грн.

Станом на початок 2025 року середня заробітна плата держслужбовця в Україні сягала 62 тисяч гривень.

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Джерело: Фокус.