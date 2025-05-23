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Деякі українці можуть отримувати пенсії у 60% від зарплати

23.05.2025 19:20
Ольга Деркач
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В Україні частина громадян може розраховувати на пенсію, розмір якої становить до 60% від їхньої заробітної плати. Йдеться насамперед про колишніх держслужбовців. Для більшості ж пенсіонерів коефіцієнт заміщення значно нижчий — приблизно 30%

Деякі українці можуть отримувати пенсії у 60% від зарплати

Деякі українці можуть отримувати пенсії у 60% від зарплати Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Пенсія держслужбовця призначається з моменту звернення, але лише за умови, що особа вже набула на неї права. Сума виплати обчислюється як 60% від середнього заробітку, який враховує всі види оплати праці, з яких раніше сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо особа вже не працює в держслужбі, її пенсію обраховують на основі зарплати держслужбовця, який обіймає аналогічну посаду з таким самим рангом, за останнім місцем служби.

Ще до травня 2016 року колишні держслужбовці могли претендувати на значно більші пенсії — до 90% від заробітної плати. Однак згодом ці умови були переглянуті, і розмір виплат зменшився.

Водночас для збереження права на пенсію за спеціальними правилами, потрібно було відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

  • мати не менше 10 років стажу на посадах, які належать до державної служби згідно із законом №3723 та рішеннями уряду, і працювати на держслужбі станом на початок травня 2016 року;
  • або мати не менше 20 років сукупного стажу держслужби, незалежно від того, чи займала людина відповідну посаду у вказану дату.

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Оформити таку пенсію можуть особи, які досягли відповідного віку та мають необхідний страховий стаж:

  • чоловіки — з 62 років;
  • жінки — відповідно до вікових норм, передбачених статтею 26 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Заробітна плата чинного державного службовця, на яку орієнтуються при розрахунку пенсії, включає кілька складових:

  • посадовий оклад;
  • надбавка за ранг;
  • надбавка за вислугу років;
  • премії (щомісячні або квартальні);
  • компенсації за додаткове навантаження або за виконання обов’язків вакантної посади;
  • матеріальна допомога під час надання відпустки;
  • виплати на вирішення соціально-побутових питань;
  • інші доплати, передбачені чинним законодавством.

Надбавка за ранг також має фіксовану шкалу:

  • I ранг — 1000 грн;
  • II ранг — 900 грн;
  • III ранг — 800 грн;
  • IV ранг — 700 грн;
  • V ранг — 600 грн;
  • VI ранг — 500 грн;
  • VII ранг — 400 грн;
  • VIII ранг — 300 грн;
  • IX ранг — 200 грн.

Станом на початок 2025 року середня заробітна плата держслужбовця в Україні сягала 62 тисяч гривень.

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Джерело: Фокус.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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