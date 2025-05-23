Деякі українці можуть отримувати пенсії у 60% від зарплати

В Україні частина громадян може розраховувати на пенсію, розмір якої становить до 60% від їхньої заробітної плати. Йдеться насамперед про колишніх держслужбовців. Для більшості ж пенсіонерів коефіцієнт заміщення значно нижчий — приблизно 30%
Пенсія держслужбовця призначається з моменту звернення, але лише за умови, що особа вже набула на неї права. Сума виплати обчислюється як 60% від середнього заробітку, який враховує всі види оплати праці, з яких раніше сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо особа вже не працює в держслужбі, її пенсію обраховують на основі зарплати держслужбовця, який обіймає аналогічну посаду з таким самим рангом, за останнім місцем служби.
Ще до травня 2016 року колишні держслужбовці могли претендувати на значно більші пенсії — до 90% від заробітної плати. Однак згодом ці умови були переглянуті, і розмір виплат зменшився.
Водночас для збереження права на пенсію за спеціальними правилами, потрібно було відповідати хоча б одному з таких критеріїв:
- мати не менше 10 років стажу на посадах, які належать до державної служби згідно із законом №3723 та рішеннями уряду, і працювати на держслужбі станом на початок травня 2016 року;
- або мати не менше 20 років сукупного стажу держслужби, незалежно від того, чи займала людина відповідну посаду у вказану дату.
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Оформити таку пенсію можуть особи, які досягли відповідного віку та мають необхідний страховий стаж:
- чоловіки — з 62 років;
- жінки — відповідно до вікових норм, передбачених статтею 26 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Заробітна плата чинного державного службовця, на яку орієнтуються при розрахунку пенсії, включає кілька складових:
- посадовий оклад;
- надбавка за ранг;
- надбавка за вислугу років;
- премії (щомісячні або квартальні);
- компенсації за додаткове навантаження або за виконання обов’язків вакантної посади;
- матеріальна допомога під час надання відпустки;
- виплати на вирішення соціально-побутових питань;
- інші доплати, передбачені чинним законодавством.
Надбавка за ранг також має фіксовану шкалу:
- I ранг — 1000 грн;
- II ранг — 900 грн;
- III ранг — 800 грн;
- IV ранг — 700 грн;
- V ранг — 600 грн;
- VI ранг — 500 грн;
- VII ранг — 400 грн;
- VIII ранг — 300 грн;
- IX ранг — 200 грн.
Станом на початок 2025 року середня заробітна плата держслужбовця в Україні сягала 62 тисяч гривень.
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Джерело: Фокус.