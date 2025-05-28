Пенсії в Україні зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву

У ПФУ оновили дані про середню зарплату в країні, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Саме ця сума використовується при розрахунку пенсій

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

«26 травня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за квітень 2025 року. Він становить 19 856 гривень 19 копійок», — йдеться у повідомленні.

Затвердження нового показника середньої заробітної плати позитивно впливає на розмір новопризначених пенсій та може сприяти збільшенню виплат для працюючих пенсіонерів. Це свідчить про тенденцію до підвищення соціальних стандартів в Україні.

Так, цей показник з березня збільшився на 426,19 грн, а з початку року — на 1195,87 грн. Порівняно з квітнем 2024 року, коли показник становив 16 847,98 грн, спостерігається зростання на 18%.

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Нагадаємо, що пенсія розраховується за формулою:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС.

СЗП — середня заробітна плата в Україні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;

КС — коефіцієнт страхового стажу (1 рік стажу = 1%).

Також раніше ми писали про те, як правильно розраховується пенсія у 2025 році.

Розмір пенсії в Україні визначається індивідуально для кожної людини. На підсумкову суму впливають кілька ключових факторів, зокрема: загальна тривалість страхового стажу, вік, у якому особа вийшла на пенсію, а також рівень заробітної плати, з якої здійснювалися страхові внески протягом трудової діяльності.

Також нещодавно Кабінет міністрів України затвердив новий порядок, за яким громадянам можуть зараховувати до страхового стажу періоди роботи за межами України, зокрема, у республіках колишнього СРСР — до 1992 року. Це дає змогу більшій кількості українців отримати право на пенсію за віком.

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