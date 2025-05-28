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Пенсії в Україні зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву

28.05.2025 14:50
Микола Деркач
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У ПФУ оновили дані про середню зарплату в країні, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Саме ця сума використовується при розрахунку пенсій

Пенсії в Україні зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву

Пенсії в Україні зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

«26 травня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за квітень 2025 року. Він становить 19 856 гривень 19 копійок», — йдеться у повідомленні.

Затвердження нового показника середньої заробітної плати позитивно впливає на розмір новопризначених пенсій та може сприяти збільшенню виплат для працюючих пенсіонерів. Це свідчить про тенденцію до підвищення соціальних стандартів в Україні.

Пенсії в Україні зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву

Фото: pfu.gov.ua

Так, цей показник з березня збільшився на 426,19 грн, а з початку року — на 1195,87 грн. Порівняно з квітнем 2024 року, коли показник становив 16 847,98 грн, спостерігається зростання на 18%.

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Нагадаємо, що пенсія розраховується за формулою:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС.

  • СЗП — середня заробітна плата в Україні;
  • ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;
  • КС — коефіцієнт страхового стажу (1 рік стажу = 1%).

Також раніше ми писали про те, як правильно розраховується пенсія у 2025 році.

Розмір пенсії в Україні визначається індивідуально для кожної людини. На підсумкову суму впливають кілька ключових факторів, зокрема: загальна тривалість страхового стажу, вік, у якому особа вийшла на пенсію, а також рівень заробітної плати, з якої здійснювалися страхові внески протягом трудової діяльності.

Також нещодавно Кабінет міністрів України затвердив новий порядок, за яким громадянам можуть зараховувати до страхового стажу періоди роботи за межами України, зокрема, у республіках колишнього СРСР — до 1992 року. Це дає змогу більшій кількості українців отримати право на пенсію за віком.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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