Деякі українці в Польщі можуть отримати польську пенсію: хто має право

Українські громадяни, які живуть і працюють у Польщі, мають можливість отримувати пенсійні виплати не тільки з Пенсійного фонду України, а й від польської системи соціального страхування. Але для цього потрібно відповідати низці критеріїв

Хто має право на польську пенсію

Пенсії у Польщі виплачує державна установа ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Згідно з польським законодавством, на виплати можуть розраховувати українці, які:

офіційно працевлаштовані в Польщі;

регулярно сплачують внески до пенсійного фонду;

мають постійне місце проживання на території країни.

Так само, як і поляки, українці можуть вийти на пенсію після досягнення встановленого віку — 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Водночас потрібно мати мінімальний страховий стаж: не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

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Чи можна отримувати дві пенсії — з Польщі та України

Починаючи з 2012 року між Україною та Польщею діє міжнародна угода, яка дозволяє враховувати трудовий стаж, набраний у обох країнах. Це дає українцям право на одержання пенсій одночасно з двох джерел.

ZUS нараховує виплати пропорційно до періоду роботи в Польщі, тоді як Пенсійний фонд України покриває частину пенсії, що відповідає українському трудовому стажу. Розмір кожної з виплат залежить від загальної суми сплачених внесків. Теоретично навіть кілька днів офіційної праці в Польщі можуть дати право на пенсію, хоча її розмір буде символічним.

Крім того, українці з постійною реєстрацією в Польщі можуть претендувати на соціальні доплати, доступні для польських пенсіонерів — так звані «тринадцята» та «чотирнадцята» пенсії.

Нагадаємо, що у ПФУ оновили дані про середню зарплату в країні, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Саме ця сума використовується при розрахунку пенсій. Затвердження нового показника середньої заробітної плати позитивно впливає на розмір новопризначених пенсій та може сприяти збільшенню виплат для працюючих пенсіонерів.

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Джерело: 24 Канал.