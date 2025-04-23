Який розмір пенсії у Польщі — оприлюднено звіт

У 2024 році середній розмір пенсійних виплат у Польщі суттєво збільшився порівняно з попереднім роком, перевищивши 41 тис. грн

Про це свідчать дані Звіту про фінансовий стан Фонду соціального страхування, оприлюдненого польським ZUS, повідомляє InPoland.

Для початку нагадаємо, що середня пенсія розраховується як співвідношення загальної суми виплачених пенсій — за віком, через інвалідність або у зв’язку з втратою годувальника — до кількості отримувачів у визначений період.

У 2024 році загальні витрати на пенсійні виплати становили 406,2 млрд злотих. Із цієї суми 369 млрд злотих, або понад 90%, були профінансовані саме з Фонду соціального страхування. Це на 15,5% більше, ніж у 2023 році.

Середній розмір пенсії у 2024 році становив 3735,34 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 41 593 грн. У порівнянні з 2023 роком, коли ця сума становила 3311,61 злотих, зростання становило 14,2%.

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Також у звіті зазначено, що до кінця 2024 року кількість застрахованих осіб у системі ZUS (за пенсійним та інвалідним страхуванням) перевищила 16,2 млн, що на 5,8 тис. більше, ніж роком раніше.

Основну частину застрахованих — 71,3% — становлять працівники, які працюють за трудовим договором. Ще 11,1% — це підприємці та члени їхніх родин, які беруть участь у веденні бізнесу. Особи, що працюють за цивільно-правовими договорами (доручення, агентські або договори про надання послуг), становлять 8,6%.

Частка іноземців серед усіх застрахованих у ZUS — 7,3%, тобто близько 1,2 млн осіб. Найчисельнішою групою іноземних застрахованих залишаються громадяни України. На кінець 2024 року їх було 787,5 тис., що становить 66% усіх застрахованих іноземців і 4,8% загальної кількості застрахованих осіб у Польщі.

Раніше повідомлялося, що найвищу пенсію в Польщі — 51 350 злотих на місяць — отримує пенсіонер із міста Забже. Його трудовий стаж становить 62 роки, 5 місяців і 18 днів, при цьому жодного разу він не був на лікарняному. У 2023 році його пенсія становила 43 412 злотих, у 2024-му — вже 48 673,53 злотих. Після останнього підвищення вона перевищила 51 тисячу злотих на місяць.

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