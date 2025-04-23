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Який розмір пенсії у Польщі — оприлюднено звіт

23.04.2025 20:30
Микола Деркач
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У 2024 році середній розмір пенсійних виплат у Польщі суттєво збільшився порівняно з попереднім роком, перевищивши 41 тис. грн

Який розмір пенсії у Польщі — оприлюднено звіт

Який розмір пенсії у Польщі — оприлюднено звіт Фото: wikipedia.org, freepik.com

Про це свідчать дані Звіту про фінансовий стан Фонду соціального страхування, оприлюдненого польським ZUS, повідомляє InPoland.

Для початку нагадаємо, що середня пенсія розраховується як співвідношення загальної суми виплачених пенсій — за віком, через інвалідність або у зв’язку з втратою годувальника — до кількості отримувачів у визначений період.

У 2024 році загальні витрати на пенсійні виплати становили 406,2 млрд злотих. Із цієї суми 369 млрд злотих, або понад 90%, були профінансовані саме з Фонду соціального страхування. Це на 15,5% більше, ніж у 2023 році.

Середній розмір пенсії у 2024 році становив 3735,34 злотих брутто, що еквівалентно приблизно 41 593 грн. У порівнянні з 2023 роком, коли ця сума становила 3311,61 злотих, зростання становило 14,2%.

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Також у звіті зазначено, що до кінця 2024 року кількість застрахованих осіб у системі ZUS (за пенсійним та інвалідним страхуванням) перевищила 16,2 млн, що на 5,8 тис. більше, ніж роком раніше.

Основну частину застрахованих — 71,3% — становлять працівники, які працюють за трудовим договором. Ще 11,1% — це підприємці та члени їхніх родин, які беруть участь у веденні бізнесу. Особи, що працюють за цивільно-правовими договорами (доручення, агентські або договори про надання послуг), становлять 8,6%.

Частка іноземців серед усіх застрахованих у ZUS — 7,3%, тобто близько 1,2 млн осіб. Найчисельнішою групою іноземних застрахованих залишаються громадяни України. На кінець 2024 року їх було 787,5 тис., що становить 66% усіх застрахованих іноземців і 4,8% загальної кількості застрахованих осіб у Польщі.

Раніше повідомлялося, що найвищу пенсію в Польщі — 51 350 злотих на місяць — отримує пенсіонер із міста Забже. Його трудовий стаж становить 62 роки, 5 місяців і 18 днів, при цьому жодного разу він не був на лікарняному. У 2023 році його пенсія становила 43 412 злотих, у 2024-му — вже 48 673,53 злотих. Після останнього підвищення вона перевищила 51 тисячу злотих на місяць.

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Рубрики: ГрошіСвітНовини
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