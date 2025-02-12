Міноборони оновило застосунок Резерв+: що змінилося

Міністерство оборони України оновило застосунок Резерв+. Тепер там доступна функція «Контракт 18-24»

В оновленій версії застосунку Резерв+ є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18-24» в один клік, йдеться в пресрелізі.

Оновлення вже доступно для iOS та Android.

Там можна знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання «Контракту 18-24».

«Контракт 18-24» — це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних сил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.

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Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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