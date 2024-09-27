close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Резерв+ запуститься новий сервіс — Міноборони

27.09.2024 18:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби

У застосунку Резерв+ запуститься новий сервіс — Міноборони

У застосунку Резерв+ запуститься новий сервіс — Міноборони Фото: reserveplus.mod.gov.ua

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала новий сервіс під час виступу на конференції IT Arena у Львові, — зазначається у матеріалі на офіційному сайті Міноборони. За її словами, це значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

«Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов’язаний, призовник чи резервіст міг розв’язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід», — зазначила Черногоренко.

Новий сервіс рекрутингу у Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Важливо зазначити, що будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

Цікаве по темі: З’ясовано, чи можливо блокувати рахунки українців завдяки Резерв+

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

Нагадаємо, застосунок Резерв+ почав свою роботу 16 травня, у день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки йому понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Скільки грошей принесе державі економічне бронювання — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
В Україні запуститься новий сервіс для бізнесу — uResidency 27.09.2024

В Україні запуститься новий сервіс для бізнесу — uResidency
Visa купить ШІ-компанію Featurespace для боротьби з шахраями 27.09.2024

Visa купить ШІ-компанію Featurespace для боротьби з шахраями
Створено перший у світі блокчейн-смартфон, що працює на DePIN 27.09.2024

Створено перший у світі блокчейн-смартфон, що працює на DePIN
Чому не вдається забронювати фахівця через Дію 27.09.2024

Чому не вдається забронювати фахівця через Дію
IBM OpenPages: оптимізація процесів аудиту та забезпечення внутрішнього контролю 27.09.2024

IBM OpenPages: оптимізація процесів аудиту та забезпечення внутрішнього контролю
Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом 26.09.2024

Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом
Вибір редакції
Всі
Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг

 Що очікує український ринок праці: аналітика від фахівців OLX Робота
ТОП статей 26.09.2024

Що очікує український ринок праці: аналітика від фахівців OLX Робота
Останні новини
Сьогодні  19:30

Вчені відкрили галактику, що має унікальне світіння

 Сьогодні  18:40

Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі

 Сьогодні  18:00

У застосунку Резерв+ запуститься новий сервіс — Міноборони

 Сьогодні  17:10

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

 Сьогодні  16:20

В Україні можуть підвищити ще деякі податки — що пропонує ЄБРР

 Сьогодні  16:19

В Україні запуститься новий сервіс для бізнесу — uResidency

 Сьогодні  15:30

Visa купить ШІ-компанію Featurespace для боротьби з шахраями

 Всі новини
credit link image