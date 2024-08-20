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У Міноборони анонсували нові функції у застосунку Резерв+

20.08.2024 17:30
Ольга Деркач
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Міністерство оборони України анонсувало низку нових функцій у застосунку Резерв+

У Міноборони анонсували нові функції у застосунку Резерв+

У Міноборони анонсували нові функції у застосунку Резерв+ Фото: play.google.com

Про очікувані зміни розповів керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Зокрема, у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК, онлайн-подання заявки на відстрочку та цифровий рекрутинг для вибору посад у ЗСУ.

«Ми активно працюємо над новими функціями в Резерв+. Ми працюємо над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо ти змінюєш місце реєстрації та хочеш стати на облік в іншому ТЦК. Також ми працюємо над тим, щоб військовозобовʼязаний, який має право на відстрочку міг не йти фізично до ТЦК, а автоматично подати заявку. Ще одна із ключових функцій, яка буде вже найближчим часом — це цифровий рекрутинг. Ми даємо можливість обирати релевантні і бажані посади у ЗСУ для військовозобовʼязаних», — сказав Берестовий.

Також він розповів, що у застосунку можна буде перевірити достовірність виписаної повістки.

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Він зазначив, що для легітимності повістки необхідно спочатку надрукувати бланк, а потім керівник ТЦК має власноручно поставити підпис і печатку.

«Ми зараз спрощуємо в реєстрі «Оберіг», щоб можна було автоматично згенерувати повістку і підписати електронним підписом начальника ТЦК і потім вона буде доставлена до військовозобов’язаного», — сказав Берестовий.

Він додав, що військовозобов’язаний зможе підтвердити автентичність підпису начальника ТЦК, скориставшись QR-кодом у додатку Резерв+.

«Там буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, що вказана і повістці», — додав Берестовий.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявиться нова функція. Восени 2024 року Міністерство оборони має намір впровадити функцію онлайн-рекрутингу в застосунку Резерв+.

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