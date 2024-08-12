У Резерв+ зʼявиться нова функція: подробиці

Восени 2024 року Міністерство оборони має намір впровадити функцію онлайн-рекрутингу в застосунку Резерв+

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі для «Української правди».

«Восени 2024-го в Резерв+ очікуються нові функції. Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку. Завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ», — заявила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони також підтвердила, що Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки, оскільки на даний момент відсутня відповідна законодавча база.

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Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ з’явились QR-код та нова функція. Відтепер електронний військово-обліковий документ в застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних на законодавчому рівні прирівнюється до паперового. Також у Резерв+ з’явилась нова функція «Виправити дані онлайн». В межах нової функції українці заповнюють заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Після цього спеціалісти дистанційно актуалізують інформацію.

Раніше ми писали, чи можливо блокувати рахунки українців завдяки Резерв+. Щоб авторизуватись в Резерв+, громадяни користуються BankID — системою електронної ідентифікації за допомогою даних у своєму банку. Система об’єднує інформацію з банківських акаунтів, щоб банки належним чином перевірили клієнта та ідентифікували його на 100%, а її гарантом виступає Нацбанк. Водночас це не дозволить Територіальним центрам комплектування та соцпідтримки (ТЦК) отримувати доступ до карток українців та блокувати рахунки. Інформація, яка перевіряється через BankID, не передбачає розкриття банківської таємниці.

Крім того, Міноборони назвало вартість розробки застосунку Резерв+. Загалом на розробку застосунку було витрачено 3 413 448 грн із ПДВ (близько $86 000). При цьому така вартість менша за ринкову (попередні оцінки складали $100 000–150 000), оскільки все фінансувалось за кошти благодійного фонду.

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