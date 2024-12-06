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У Резерв+ зʼявиться електронне направлення на ВЛК

06.12.2024 9:40
Ольга Деркач
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До кінця лютого у застосунку Резерв+ стане доступною можливість отримання електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК)

У Резерв+ зʼявиться електронне направлення на ВЛК

У Резерв+ зʼявиться електронне направлення на ВЛК Фото: play.google.com

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час ефіру телемарафону, пише Pravda Tut News.

Вона зазначила, що цей функціонал є частиною першого етапу реформи. У подальшому Міністерство оборони планує розширити можливості, дозволивши військовозобов’язаним проходити медичний огляд для визначення придатності у будь-якому цивільному медзакладі на власний вибір.

Цікаве по темі: У Резерв+ зʼявиться функція відстеження повісток

Катерина Черногоренко пояснила, що новий підхід поділить процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медичний огляд та адміністративну частину, яка працюватиме в межах системи Міноборони. Така система стане децентралізованою, цифровою, автономною та анонімною. Вона має на меті спростити процес для громадян і мінімізувати корупційні ризики.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Крім того, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів операційної системи iOS з’явилось три нововведення. Зокрема:

  • бронювання відображається як окремий вид відстрочки;
  • оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів;
  • додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Оновлена версія для Android повинна з’явиться найближчим часом.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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