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У Резерв+ зʼявиться функція відстеження повісток

04.12.2024 9:40
Ольга Деркач
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У мобільному застосунку Резерв+ планують впровадити функцію відстеження повісток для військовозобов’язаних

У Резерв+ зʼявиться функція відстеження повісток

У Резерв+ зʼявиться функція відстеження повісток Фото: dermiskrada.dosvit.org.ua

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко під час виступу на телемарафоні, пише expert.in.ua.

«Бувають ситуації, коли повістка надходить поштою, а людина не в курсі. Можливо, вона знаходиться в іншому місті, у відрядженні або у відпустці», — пояснила Чорногоренко.

Як зазначила Катерина Чорногоренко, реалізувати функцію відстеження у Резерві+ з технічного боку не є складним завданням. Наразі Міністерство оборони аналізує можливі ризики, переваги та труднощі такого нововведення.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що через ідентифікацію у Резерві+ громадяни України, які досягли 17-річного віку, автоматично зараховуватимуться на військовий облік.

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«Юнакові більше не потрібно звертатися до ТЦК або проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію в Резерв+, після чого додаток сам згенерує військово-обліковий документ», — зазначив міністр.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Крім того, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів операційної системи iOS з’явилось три нововведення. Зокрема:

  • бронювання відображається як окремий вид відстрочки;
  • оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів;
  • додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Оновлена версія для Android повинна з’явиться найближчим часом.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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