У Резерв+ з’явилась онлайн-відстрочка від мобілізації

Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket

У державному застосунку Резерв+ запрацювала можливість онлайн оформити відстрочку від мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Завдяки нововведенню, яке ми анонсували раніше, українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. Водночас з працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

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«Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов’язаних, що допомагають їм розв’язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Далі в Міноборони анонсували запуск відстрочок для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз ця функція перебуває на бета-тестуванні.

Нагадаємо, громадяни України зможуть повторно оновити дані у застосунку Резерв+. Українці зможуть змінити адресу проживання в межах тієї ж територіальної громади або синхронізувати дані щодо місця проживання ВПО через додаток Дія.

Також, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів з’явилось три нововведення. Зокрема:

бронювання відображається як окремий вид відстрочки;

оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів;

додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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