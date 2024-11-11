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У Резерв+ з’явилась онлайн-відстрочка від мобілізації

11.11.2024 9:40
Дарія Шуть
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Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket

У Резерв+ з'явилась онлайн-відстрочка від мобілізації

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У державному застосунку Резерв+ запрацювала можливість онлайн оформити відстрочку від мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Завдяки нововведенню, яке ми анонсували раніше, українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. Водночас з працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

  • людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
  • студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Цікаве по темі: В застосунку Резерв+ стали доступні нові функції, але є нюанс

«Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов’язаних, що допомагають їм розв’язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Далі в Міноборони анонсували запуск відстрочок для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз ця функція перебуває на бета-тестуванні.

Нагадаємо, громадяни України зможуть повторно оновити дані у застосунку Резерв+. Українці зможуть змінити адресу проживання в межах тієї ж територіальної громади або синхронізувати дані щодо місця проживання ВПО через додаток Дія.

Також, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів з’явилось три нововведення. Зокрема:

  • бронювання відображається як окремий вид відстрочки;
  • оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів;
  • додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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