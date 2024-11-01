У Резерв+ зʼявиться функція відстрочки від мобілізації

У листопаді у застосунку Резерв+ запрацює можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Для того, щоб все працювало належним чином, Міністерство оборони запускає бета-тест

Про це йдеться в пресрелізі Міноборони.

«Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо перевірити його із користувачами Резерв+. Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Онлайн-відстрочка діятиме наступним чином. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Цікаве по темі: У застосунку Резерв+ зʼявилась нова функція

У тестуванні можуть брати участь:

багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням.

Нагадаємо, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів операційної системи iOS з’явилось три нововведення. Зокрема:

бронювання відображається як окремий вид відстрочки;

о новлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів;

новлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів; д одано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Оновлена версія для Android повинна з’явиться найближчим часом.

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