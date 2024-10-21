У застосунку Резерв+ зʼявилась нова функція

Тепер у застосунку Резерв+ можна шукати вакансії в українському війську

У державному застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, про який ми писали раніше. Він дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію в ЗСУ серед тисяч різних варіантів.

Як повідомили в Міністерстві оборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс вже пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, який щодня зростає.

«Резерв+ стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного. Яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів», — заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно просять пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще. На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом «зі своїми знаннями — на своєму місці» індивідуально підбере найкращі варіанти.

Зазначається, що застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

Оновлена версія Резерв+ із сервісом рекрутингу вже доступна для завантаження в App Store та Play Market.

Нагадаємо, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Оновлений застосунок Резерв+ поки що доступний лише для користувачів iOS.

Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.

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