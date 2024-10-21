close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Резерв+ зʼявилась нова функція

21.10.2024 10:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Тепер у застосунку Резерв+ можна шукати вакансії в українському війську

У застосунку Резерв+ зʼявилась нова функція

Фото: play.google.com

У державному застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, про який ми писали раніше. Він дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію в ЗСУ серед тисяч різних варіантів.

Як повідомили в Міністерстві оборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс вже пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, який щодня зростає.

«Резерв+ стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного. Яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів», — заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також: Українським чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram

Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно просять пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще. На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом «зі своїми знаннями — на своєму місці» індивідуально підбере найкращі варіанти.

Зазначається, що застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус» для її відхилення.

Оновлена версія Резерв+ із сервісом рекрутингу вже доступна для завантаження в App Store та Play Market.

Нагадаємо, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Оновлений застосунок Резерв+ поки що доступний лише для користувачів iOS.

Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Скільки грошей принесе державі економічне бронювання — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
24 техностартапи представлять Україну на Web Summit: перелік 21.10.2024

24 техностартапи представлять Україну на Web Summit: перелік
monobank запустив власний маркетплейс: що пропонує 21.10.2024

monobank запустив власний маркетплейс: що пропонує
Вчені розробили технологію, значно швидшу за 5G 20.10.2024

Вчені розробили технологію, значно швидшу за 5G
Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
Застосунок ChatGPT з'явився на Windows 18.10.2024

Застосунок ChatGPT з'явився на Windows
Open Banking проти А2А Request to Pay: куди рухається ринок платіжних сервісів 18.10.2024

Open Banking проти А2А Request to Pay: куди рухається ринок платіжних сервісів
Вибір редакції
Всі
Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
ТОП статей 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2024 — аналітика
ТОП статей 18.10.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:50

Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці

 Сьогодні  18:00

24 техностартапи представлять Україну на Web Summit: перелік

 Сьогодні  17:10

Зупинка бронювання у Дії: бізнес просить продовжити чинні відстрочки

 Сьогодні  16:20

Скільки податків сплатив NovaPay з початку року: названо суму

 Сьогодні  15:30

Чому Біткоїн має злетіти вище $130 000 у січні

 Сьогодні  14:40

monobank запустив власний маркетплейс: що пропонує

 Сьогодні  13:50

ПриватБанк та Visa запустили кешбек і винагороди за деякі перекази

 Всі новини
credit link image