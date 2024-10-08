В застосунку Резерв+ стали доступні нові функції, але є нюанс

Оновлений застосунок Резерв+ поки що доступний лише для користувачів iOS

Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Про це йдеться в описі застосунку в App Store.

Для користувачів операційної системи iOS з’явилось три нововведення. Зокрема:

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки.

Оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів.

Додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Оновлена версія для Android повинна з’явиться найближчим часом.

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Нагадаємо, сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. Це значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

«Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов’язаний, призовник чи резервіст міг розв’язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше ми також писали, що у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК та онлайн-подання заявки на відстрочку.

Крім того, у застосунку Резерв+ з’явились QR-код та нова функція. Відтепер електронний військово-обліковий документ в застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних на законодавчому рівні прирівнюється до паперового. Також у Резерв+ з’явилась нова функція «Виправити дані онлайн».

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