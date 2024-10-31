Яку крипту варто купити цього тижня: аналіз RSI

Аналізуючи RSI (індекс відносної сили) від 30 жовтня експерти виявили нові сигнали до купівлі декількох відомих криптовалют

За даними аналітиків Finbold, дві криптовалюти — Dogecoin (DOGE) і Aave (AAVE) — демонструють ознаки сили та імпульсу, що робить їх ключовими активами, за якими варто стежити, оскільки ринок стабілізується і потенційно рухається вище.

Dogecoin (DOGE)

Базуючись на даних, отриманих у результаті аналізу RSI і технічних індикаторів, Dogecoin виглядає добре позиціонованим для купівлі у поточному ринковому середовищі.

15-хвилинний RSI 43,01 та годинний RSI 44,02 свідчать про те, що DOGE залишається у відносно нейтральній зоні в короткостроковій перспективі, з можливістю посилення купівельного тиску.

Однак, RSI набуває помітної сили на довших часових інтервалах, досягаючи 62,82 на чотиригодинному інтервалі та піднімаючись далі до 70,01 на 12-годинному і 70,89 на 24-годинному інтервалах — рівнів, які зазвичай асоціюються зі стійким бичачим імпульсом.

Ковзні середні також підтримують цей позитивний прогноз.

Від 10-денної EMA на рівні 0,15104 до 200-денної EMA на рівні 0,12058 всі ключові ковзні середні вказують на «купувати», посилюючи потенціал для подальшого зростання.

Таке вирівнювання на різних таймфреймах підкреслює встановлені рівні підтримки DOGE і вказує на те, що купівельний інтерес може підняти ціну вище, що є вагомим аргументом на користь купівлі DOGE для інвесторів, які прагнуть використати поточний висхідний імпульс.

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Aave (AAVE)

Aave демонструє переконливі аргументи на користь потенційного зростання на основі показників RSI та допоміжних технічних індикаторів.

У короткостроковій перспективі 15-хвилинний RSI на рівні 60,05 і годинний RSI на рівні 63,9 вказують на помірний тиск на покупку без перекупленості, що свідчить про те, що є місце для подальшого висхідного руху, якщо позитивні настрої збережуться.

Це початкове нарощування купівельного тиску підтримується сильнішим чотиригодинним RSI на рівні 66,9, що відображає бичачий імпульс і вказує на те, що AAVE може бути на межі прориву в середньостроковій перспективі.

Крім того, 12-годинний RSI на рівні 59,33 та 24-годинний RSI на рівні 56,2 демонструють стійкий купівельний інтерес, що відповідає стійкому тренду та посилює ймовірність подальшого зростання.

Доповнюючи RSI, ковзні середні підсилюють цей позитивний прогноз.

Всі основні ковзні середні, від 10-денної EMA на рівні 150,57 до 200-денної EMA на рівні 122,50, демонструють сигнали на купівлю, підкреслюючи стійкий довгостроковий тренд.

Таке послідовне вирівнювання сигналів на покупку по короткострокових і довгострокових ковзних середніх вказує на міцні рівні підтримки для AAVE, що потенційно може означати, що ці рівні можуть утриматися.

Попри сигнали на покупку для DOGE і AAVE, ринок залишається волатильним, і умови можуть швидко змінитися. Інвесторам слід бути пильними та поінформованими про динаміку ринку, щоб ефективно використовувати ці можливості.

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