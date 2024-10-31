close-btn
PaySpaceMagazine

Яку крипту варто купити цього тижня: аналіз RSI

31.10.2024 18:50
Микола Деркач
Читати росiйською

Аналізуючи RSI (індекс відносної сили) від 30 жовтня експерти виявили нові сигнали до купівлі декількох відомих криптовалют

Яку крипту варто купити цього тижня: аналіз RSI

Яку крипту варто купити цього тижня: аналіз RSI Фото: freepik.com

За даними аналітиків Finbold, дві криптовалюти — Dogecoin (DOGE) і Aave (AAVE) — демонструють ознаки сили та імпульсу, що робить їх ключовими активами, за якими варто стежити, оскільки ринок стабілізується і потенційно рухається вище.

Dogecoin (DOGE)

Базуючись на даних, отриманих у результаті аналізу RSI і технічних індикаторів, Dogecoin виглядає добре позиціонованим для купівлі у поточному ринковому середовищі.

15-хвилинний RSI 43,01 та годинний RSI 44,02 свідчать про те, що DOGE залишається у відносно нейтральній зоні в короткостроковій перспективі, з можливістю посилення купівельного тиску.

Однак, RSI набуває помітної сили на довших часових інтервалах, досягаючи 62,82 на чотиригодинному інтервалі та піднімаючись далі до 70,01 на 12-годинному і 70,89 на 24-годинному інтервалах — рівнів, які зазвичай асоціюються зі стійким бичачим імпульсом.

Ковзні середні також підтримують цей позитивний прогноз.

Від 10-денної EMA на рівні 0,15104 до 200-денної EMA на рівні 0,12058 всі ключові ковзні середні вказують на «купувати», посилюючи потенціал для подальшого зростання.

Таке вирівнювання на різних таймфреймах підкреслює встановлені рівні підтримки DOGE і вказує на те, що купівельний інтерес може підняти ціну вище, що є вагомим аргументом на користь купівлі DOGE для інвесторів, які прагнуть використати поточний висхідний імпульс.

Цікаве по темі: Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку

Aave (AAVE)

Aave демонструє переконливі аргументи на користь потенційного зростання на основі показників RSI та допоміжних технічних індикаторів.

У короткостроковій перспективі 15-хвилинний RSI на рівні 60,05 і годинний RSI на рівні 63,9 вказують на помірний тиск на покупку без перекупленості, що свідчить про те, що є місце для подальшого висхідного руху, якщо позитивні настрої збережуться.

Це початкове нарощування купівельного тиску підтримується сильнішим чотиригодинним RSI на рівні 66,9, що відображає бичачий імпульс і вказує на те, що AAVE може бути на межі прориву в середньостроковій перспективі.

Крім того, 12-годинний RSI на рівні 59,33 та 24-годинний RSI на рівні 56,2 демонструють стійкий купівельний інтерес, що відповідає стійкому тренду та посилює ймовірність подальшого зростання.

Доповнюючи RSI, ковзні середні підсилюють цей позитивний прогноз.

Всі основні ковзні середні, від 10-денної EMA на рівні 150,57 до 200-денної EMA на рівні 122,50, демонструють сигнали на купівлю, підкреслюючи стійкий довгостроковий тренд.

Таке послідовне вирівнювання сигналів на покупку по короткострокових і довгострокових ковзних середніх вказує на міцні рівні підтримки для AAVE, що потенційно може означати, що ці рівні можуть утриматися.

Попри сигнали на покупку для DOGE і AAVE, ринок залишається волатильним, і умови можуть швидко змінитися. Інвесторам слід бути пильними та поінформованими про динаміку ринку, щоб ефективно використовувати ці можливості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка криптовалюта з топ-10 демонструє найгірші показники зростання

Резерви біткоїнів на біржах досягли нового мінімуму на тлі ринкового ралі

Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
На Solana запустили унікальний стейблкоїн sUSD 31.10.2024

На Solana запустили унікальний стейблкоїн sUSD
Білій книзі Біткоїна виповнилося 16 років 31.10.2024

Білій книзі Біткоїна виповнилося 16 років
Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют 31.10.2024

Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют
Сплеск ціни Біткоїна спричинив інституційний FOMO для ETF 30.10.2024

Сплеск ціни Біткоїна спричинив інституційний FOMO для ETF
Яка криптовалюта з топ-10 демонструє найгірші показники зростання 30.10.2024

Яка криптовалюта з топ-10 демонструє найгірші показники зростання
Резерви біткоїнів на біржах досягли нового мінімуму на тлі ринкового ралі 30.10.2024

Резерви біткоїнів на біржах досягли нового мінімуму на тлі ринкового ралі
Вибір редакції
Всі
Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют
ТОП статей 31.10.2024

Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют

 Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
ТОП статей 29.10.2024

Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Учені знайшли революційний метод освоєння далекого космосу

 Сьогодні  18:50

Яку крипту варто купити цього тижня: аналіз RSI

 Сьогодні  18:00

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%

 Сьогодні  17:10

На Solana запустили унікальний стейблкоїн sUSD

 Сьогодні  16:20

Ощадбанк розпочав реалізацію нової стратегічної програми

 Сьогодні  15:30

Білій книзі Біткоїна виповнилося 16 років

 Сьогодні  14:40

Прозорро.Продажі та Мінекономіки запустили сервіс факторингу для бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber