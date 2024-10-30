Резерви біткоїнів на біржах досягли нового мінімуму на тлі ринкового ралі

Запаси біткоїнів на біржах тануть, оскільки попит на BTC різко зріс за останні кілька тижнів

Кількість біткоїнів, доступних для торгівлі, неухильно зменшується, про що свідчать нещодавні рекордно низькі рівні біржових резервів на всіх основних біржах. У поєднанні з помітним зростанням курсу ця тенденція вказує на розвиток дефіциту, який може посилити цінові коливання.

Зменшення валютних резервів, як правило, вказує на довгострокові настрої власників, які є «бичачими», оскільки все більше інвесторів виводять свої активи з бірж. З початку 2022 року Біткоїн частіше зберігають у приватних гаманцях, ніж виставляють на торги.

Зменшення пропозиції, спричинене постійним зниженням ліквідності, особливо під час високого попиту, може призвести до зростання цін. Останній історичний максимум Біткоїна становив $73 777, і оскільки його резерви вичерпуються, може статися так, що він знову досягне цього рівня.

Нещодавній стрибок Біткоїна вище $72 000 заслуговує на увагу і свідчить про те, що, якщо поточний імпульс збережеться, ціна може продовжити зростання до свого історичного максимуму.

Основним рівнем для спостереження є психологічний поріг у $75,000. Якщо Біткоїн подолає цей бар’єр, то, залежно від імпульсу, зможе легко сягнути позначки $80 000 або вище. У разі відкату, сильною підтримкою слугує рівень $66 000. Бикам потрібно буде захистити цей рівень, щоб зберегти висхідний імпульс.

Будь-яке посилення купівельного тиску з боку установ або індивідуальних інвесторів може підвищити ціну Біткоїна, особливо з огляду на те, що резерви досягли історичного мінімуму. Отже, через зменшення біржових резервів Біткоїна та високий попит на нього, ймовірно, відбудеться скорочення пропозиції, що може підштовхнути криптовалюту до тестування минулих максимумів та встановлення нових.

Раніше ми писали про те скільки власників біткоїнів зараз отримують прибуток

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За матеріалами U.Today