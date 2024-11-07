Українці зможуть повторно оновити дані у Резерв+

Громадяни України зможуть повторно оновити дані у застосунку Резерв+

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час виступу в новому випуску «Армія TV», пише ArmyInform.

Українці зможуть змінити адресу проживання в межах тієї ж територіальної громади або синхронізувати дані щодо місця проживання ВПО через додаток Дія.

Черногоренко також нагадала, що закон, який набув чинності 18 травня, дозволяє українцям оновлювати свої контактні дані, включно з фактичною адресою проживання.

«Уже сьогодні, цього місяця, наша команда працює над тим, щоби дати можливість повторного оновлення таких даних», — повідомила заступник Міністра оборони.

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За словами Черногоренко, після впровадження цієї функції зміна фактичного місця проживання стане доступною за кілька кліків.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявиться функція відстрочки від мобілізації. Онлайн-відстрочка діятиме наступним чином. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Крім того, Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних. Для користувачів операційної системи iOS з’явилось три нововведення. Зокрема:

бронювання відображається як окремий вид відстрочки;

оновлено функцію сканування QR-кодів для перевірки неактивних військових документів;

додано можливість перевірки дійсності повістки через QR-код.

Оновлена версія для Android повинна з’явиться найближчим часом.

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