close-btn
PaySpaceMagazine

Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи

26.11.2024 16:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Нова функція з’явиться у застосунку для військовозобов’язаних Резерв+, попередньо, на початку 2025 року після ухвалення відповідних змін до законодавства

Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи

Фото: reserveplus.mod.gov.ua, freepik.com

Міністерство оборони України планує інтегрувати в застосунок Резерв+ інструмент сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наразі українці, що порушили правила військового обліку, можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Однак поки що не передбачено функціоналу, щоб сплатити його в електронному форматі.

Черногоренко пояснила, що багато людей не хочуть йти до ТЦК, щоб брати квитанцію для оплати штрафу, оскільки бояться примусової мобілізації. Тому Міноборони хоче додати у Резерв+ функцію для сплати таких штрафів.

Читайте також: Бронювання з 1 грудня буде лише через Дію — Мінцифри

За її словами, технічна можливість для запровадження відповідного функціоналу вже є. Так само вже існує законопроєкт, що передбачає 50% знижки, якщо людина самостійно створить квитанцію та оплатить штраф, однак він ще не прийнятий. Тепер лише потрібно ухвалити ще один проєкт закону про можливість сплачувати штрафи онлайн.

За прогнозами чиновниці, якщо парламент ухвалить документ до кінця року, то функція сплати штрафів за порушення військового обліку може з’явитись у Резерв+ вже на початку 2025-го.

Нагадаємо, у державному застосунку Резерв+ запрацювала можливість онлайн оформити відстрочку від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

  • людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
  • студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Також ми писали, що громадяни України зможуть повторно оновити дані у застосунку Резерв+. Українці зможуть змінити адресу проживання в межах тієї ж територіальної громади або синхронізувати дані щодо місця проживання ВПО через додаток Дія.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

За матеріалами 24 канал

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
google news
Новини по темі
З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти 26.11.2024

З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти
Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою 26.11.2024

Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою
Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин 26.11.2024

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин
PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок 26.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
OpenAI почне сплачувати «податок на Google» з 2025 року 26.11.2024

OpenAI почне сплачувати «податок на Google» з 2025 року
Вибір редакції
Всі
Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

 PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
ТОП статей 26.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
Останні новини
Сьогодні  17:40

З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти

 Сьогодні  17:00

Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою

 Сьогодні  16:52

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

 Сьогодні  16:20

Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи

 Сьогодні  15:40

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин

 Сьогодні  15:08

Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

 Сьогодні  15:00

Трейдери продовжують грати на «гарячих альткоїнах»: які монети в тренді

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber