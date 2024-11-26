Через застосунок Резерв+ можна буде сплачувати штрафи

Нова функція з’явиться у застосунку для військовозобов’язаних Резерв+, попередньо, на початку 2025 року після ухвалення відповідних змін до законодавства

Міністерство оборони України планує інтегрувати в застосунок Резерв+ інструмент сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наразі українці, що порушили правила військового обліку, можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Однак поки що не передбачено функціоналу, щоб сплатити його в електронному форматі.

Черногоренко пояснила, що багато людей не хочуть йти до ТЦК, щоб брати квитанцію для оплати штрафу, оскільки бояться примусової мобілізації. Тому Міноборони хоче додати у Резерв+ функцію для сплати таких штрафів.

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За її словами, технічна можливість для запровадження відповідного функціоналу вже є. Так само вже існує законопроєкт, що передбачає 50% знижки, якщо людина самостійно створить квитанцію та оплатить штраф, однак він ще не прийнятий. Тепер лише потрібно ухвалити ще один проєкт закону про можливість сплачувати штрафи онлайн.

За прогнозами чиновниці, якщо парламент ухвалить документ до кінця року, то функція сплати штрафів за порушення військового обліку може з’явитись у Резерв+ вже на початку 2025-го.

Нагадаємо, у державному застосунку Резерв+ запрацювала можливість онлайн оформити відстрочку від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Також ми писали, що громадяни України зможуть повторно оновити дані у застосунку Резерв+. Українці зможуть змінити адресу проживання в межах тієї ж територіальної громади або синхронізувати дані щодо місця проживання ВПО через додаток Дія.

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За матеріалами 24 канал