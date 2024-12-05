Чи досягне ціна Ethereum $4000 — прогнози експертів

Ethereum (ETH) є другою за ринковою капіталізацією криптовалютою у світі — відстань між нею і Біткоїном (BTC) в абсолютному вираженні величезна. Аналогічно, показники двох провідних цифрових активів суттєво відрізнялися протягом 2024 року

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $102 363, а його приріст з початку року склав 146%. Для порівняння, прибутковість Ethereum більше ніж була вдвічі меншою — 62,01% з початку року. Однак 4 грудня ETH перевищив критичний поріг — відновився і злетів вище свого місячного відкриття, а ціна досягла рівня вище позначки в $3 800 вперше з липня. На момент написання Ethereum торгується за ціною $3 915.

На відміну від Біткоїна, який мав тривалий період бічних цінових коливань (за стандартами криптовалют), ETH зазнав значної волатильності протягом року. Довгоочікуваний сплеск Ethereum відбувався повільно, оскільки багато інвесторів були стурбовані потенційними відкатами.

Тепер, коли цей критичний рівень опору було подолано, ралі альткоїнів, що триває, ймовірно, отримає новий імпульс — але найбільше питання полягає в тому, як ETH, як криптовалюта, що має найкращі позиції для того, щоб отримати вигоду від росту BTC, буде поводитися в майбутньому.

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Технічний аналіз показує, що ралі ETH тільки почалося. Ethereum подолав позначку в $3 800, і зріс на 5,89% за останні 24 години, що дає підстави вважати, що це не є помилковим проривом. Все відбувається так, як і зазначали два експерти-технічні аналітики — Алан Сантана та Rekt Capital.

Сантана зазначив, що тижневий обсяг був на рівнях, яких не спостерігалося з листопада 2022 року, припускаючи, що, виходячи з попередніх ринкових циклів, цінові цілі на рівні $4 011, $5 800, $7 322 і, зрештою, $7 871 були виправдані.

Rekt Capital, з іншого боку, підкреслив, що актив має графік бичачого прапора, що свідчить про те, що попередній опір на рівні $3 700 буде повторно протестований.

Аналогічно, торговий експерт CryptoBullet поділився довгостроковим графіком цін, який вказує на те, що ETH зараз перебуває у фазі прориву довгострокової моделі «чаші з ручкою» (це технічна фігура, яка зазвичай з’являється на графіках цін фінансових активів, зокрема акцій та криптовалют, і часто вказує на можливий висхідний тренд після завершення певного періоду корекції).

Поточний прорив може стати остаточним підтвердженням правильності цієї моделі. Аналітик також визначив цільову позначку на рівні $6 675, що відповідає глибині чашоподібної частини фігури, доданої до точки прориву.

Нагадаємо, що гігантський кит розпродає Ethereum на $1,2 млрд. Маючи у своєму розпорядженні 398 891 ETH (вартістю приблизно $1,28 млрд), величезний Ethereum-кит почав розпродавати значну частину своїх запасів.

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За матеріалами: Finbold.