Гігантський кит розпродає Ethereum на $1,2 млрд: чи наближається крах

Ethereum зазнає значного відтоку коштів, адже продажі почалися з кита, який злив ETH на $1,2 млрд

Маючи у своєму розпорядженні 398 891 ETH (вартістю приблизно $1,28 млрд), величезний Ethereum-кит почав розпродавати значну частину своїх запасів. Починаючи з 7 листопада, він продав 46 853 ETH на суму $138 млн в USDC за ціною $2 920 за ETH.

Востаннє цей кит перемістив 12 886 ETH, або приблизно $41,24 млн, на біржовий гаманець, найімовірніше, для продажу кілька годин тому. Він все ще володіє 352 036 ETH, що становить близько $1,27 млрд. Активний продаж ETH таким значним гравцем викликає занепокоєння щодо можливого впливу на ціну Ефіріуму.

З огляду на те, що нещодавно Ethereum піднявся приблизно до $3 142, ці значні транзакції підвищують ймовірність того, що деякі кити наживаються на поточних високих цінах, що вказує на потенційний опір і короткостроковий ціновий розворот.

Важливо враховувати наслідки продажу значної кількості ETH таким великим власником. Ринок може зазнати більшого тиску з боку продавців, коли інші кити почнуть розпродавати частину своїх активів. Це може призвести до спаду, адже дрібніші трейдери та інвестори помітять рух і, можливо, теж почнуть розпродавати частину своїх активів, щоб убезпечити себе.

Початкова ціна продажу на рівні $2 920 тепер може слугувати важливим рівнем опору. Ринок може змінити курс у відповідь на збільшення продажів з боку великих гравців, якщо Ethereum не зможе утримати свій висхідний імпульс вище цієї точки. Трейдери та інвестори повинні стежити за будь-якими додатковими рухами кита. Він може бути ознакою загальної тенденції серед великих власників Ethereum до продажу своїх активів за поточними цінами.

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За матеріалами U.Today