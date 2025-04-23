Застосунок Резерв+ оновили: що змінилося

Оновлений застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ вже доступний у версії 1.6.0

Це повідомила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Черногоренко, пише AIN.

За її словами, тепер користувачі отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх внесено до розшуку або знято з нього.

«Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави», — зазначила Черногоренко.

Основні нововведення в оновленні:

доступ до розширеної інформації з реєстру «Оберіг» — можна переглянути, які дані зібрані про користувача: місце роботи, наявність правопорушень тощо.

увімкнено push-сповіщення про зміну інформації в «Оберезі».

додано нові типи запитів на корекцію даних, зокрема можна оновити місце роботи, щоб пришвидшити процес бронювання.

Цікаве по темі: Міноборони оновило застосунок Резерв+: що змінилося

«Оберіг» — це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у якому зберігається значно більше інформації, ніж у звичному військово-обліковому документі. Щоб переглянути ці дані, потрібно подати запит — це дозволено раз на 7 днів.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Раніше ми писали, що сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ доступний з жовтня 2024 року. З цим оновленням з’явилися актуальні вакансії у військових частинах, що дало змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн

НБУ дозволив Сергію Тігіпку придбати Ідея Банк

Вчені висунули гіпотезу, яка спростовує теорію великого вибуху